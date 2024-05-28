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Світовий борг перевищив $315 трлн і продовжує зростати
11:59 28.05.2024 |
Світовий борг досяг $315 трлн у першому кварталі 2024 року і це вже майже втричі більше, ніж очікуваний глобальний ВВП за результатами 2024 року в $109 трлн. Про це пише CNBC.
Це приголомшлива сума і такого розміру боргів світ не бачив із часів наполеонівських воєн. Якщо розділити світовий борг між усіма людьми на планеті, кожен з нас був би винен близько $39 000, зазначає видання.
Світовий борг поєднує запозичення домогосподарств, підприємств та урядів.
Глобальний борг домогосподарств, куди входять іпотека, кредитна картка, студентський борг тощо становить $59,1 трлн.
Діловий борг, який корпорації використовують для фінансування своєї діяльності та зростання, становить $164,5 трлн, причому лише на фінансовий сектор припадає $70,4 трлн із цієї суми.
Державний борг, який використовується для фінансування державних послуг та проєктів без підвищення податків, становив $91,4 трлн на кінець першого кварталу цього року.
Близько двох третин світового боргу - $210 трлн - припадає на розвинуті економіки, при цьому Японія та США роблять найбільший внесок у цю суму. Але загалом співвідношення боргу до ВВП у розвинених країнах знижується.
Борги ринків, що розвиваються, склали $105 трлн, але співвідношення боргу цих країн до їх ВВП досягло нового максимуму у 257%. Найбільший внесок у зростання боргу країн, що розвиваються, роблять Китай, Індія і Мексика.
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