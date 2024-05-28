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ЗМІ: Іран і надалі нарощує запаси збагаченого урану
08:53 28.05.2024 |
Іран збільшує свої запаси збагаченого урану. Як повідомила у вівторок, 27 травня, інформагенція Associated Press (AP) з посиланням на конфіденційний звіт Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ), йдеться про уран, що збагачений майже до збройового рівня.
Згідно з документом, на який посилається агенція, нині Іран має 142,1 кілограма урану з рівнем збагачення в 60 відсотків. Цей показник на 20,6 кілограма перевищує іранський обсяг збагаченого урану на лютий місяць, коли публікувався останній аналогічний звіт, підрахували в організації.
Щодо загальних запасів збагаченого урану в Ірані, то нині вони становлять 6201,3 кілограма, що на 675,8 кілограма більше, аніж зазначалось у попередньому звіті МАГАТЕ.
Іран за крок до ядерної бомби?
Збагачений до рівня в 60 відсотків уран є "невеличким технічним кроком" від збройового рівня у 90 відсотків, пише AP. Підраховано, що з близько 42 кілограмів урану, збагаченого до 60 відсотків, теоретично можна створити одну атомну бомбу, якщо довести рівень збагачення до 90 відсотків.
У звіті також визнають, що загибель президента Ірану Ебрагіма Раїсі та міністра закордонних справ країни в авітрощі негативно позначилася на перемовинах Тегерана й МАГАТЕ щодо контролю за іранською ядерною програмою.
Нагадаємо, в ядерній угоді, укладеній у 2015 році, Тегеран взяв на себе зобов'язання не перевищувати рівень збагачення урану в 4 відсотки. Утім, після виходу з угоди США за президентства Дональда Трампа Іран заявив про поступову відмову від своїх зобов'язань у межах цієї угоди.
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