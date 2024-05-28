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Косово стало асоційованим членом Парламентської асамблеї НАТО
23:27 27.05.2024 |
Частково визнане Косово 27 травня стало асоційованим членом Парламентської асамблеї Північноатлантичного Альянсу.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", у X (Twitter) написала президентка Косова Вйоса Османі.
Османі подякувала всім членам Парламентської асамблеї НАТО, які "проголосували за підвищення статусу Косова до статусу асоційованого члена".
"НАТО - це доля Косова, і цей крок гарантує, що голос найбільш пронатівських людей на Землі буде почутий. Продовжимо наші зусилля разом із союзниками для продовження нашого шляху до членства в НАТО", - додала вона.
Парламентська асамблея інституційно відокремлена від НАТО, але слугує важливою ланкою між Альянсом і парламентами країн-членів, а також між НАТО та іншими країнами та інституціями.
Після повномасштабного нападу Росії на Україну в лютому 2022 року влада Косова зажадала якнайшвидшого членства в Альянсі.
Але кілька членів НАТО - зокрема Іспанія, Румунія та Угорщина - досі не визнають незалежності Косова.
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