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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Північна Корея зазнала невдачі під час запуску супутника

 

Північнокорейська ракета-носій, запущена в понеділок, 27 травня, не змогла досягти навколоземної орбіти. Про невдалий запуск ракети з космічним апаратом на борту повідомили держЗМІ КНДР. Раніше про аварію північнокорейської ракети-носія сповістили Сеул і Токіо. За даними південнокорейських військових, північнокорейська ракета пролетіла після старту близько двох хвилин після цього вибухнула в повітрі, а її уламки впали в територіальних водах КНДР, передає AFP.

Так само в Японії влада закликала мешканців острова Окінави сховатися в міцних будівлях або в підземних сховищах через запуск ракети КНДР, однак згодом тривогу було скасовано.

Пхеньян попереджав про намір запустити супутник на орбіту

Перед цим Північна Корея попередила Японію про те, що запустить супутник в один із днів 27 травня по 4 червня, про що повідомила в понеділок берегова охорона Японії. Пхеньян зокрема позначив три небезпечні зони в морі поблизу Корейського півострова і філіппінського острова Лусон, куди теоретично могли б впасти уламки ракети-носія, передавали японські ЗМІ.

Раніше влада Південної Кореї повідомляла, що КНДР має намір вивести на орбіту вже другий свій військовий супутник-шпигун. За даними Сеула, запустити цей супутник Північній Кореї допомагала Росія - у відповідь на допомогу, яку Пхеньян надав Москві в її війні проти України.

Як розповів південнокорейській інформагенції Yonhap неназваний високопоставлений представник оборонної сфери у Сеулі, до КНДР для допомоги в запуску супутників-шпигунів прибуло багато фахівців із Росії. За словами джерела, це сталося після того, як торік президент РФ Володимир Путін пообіцяв надати підтримку супутниковій програмі Північної Кореї.

Спроба протестувати балістичне озброєння?

Чимало експертів простежують у спробах КНДР запустити космічні апарати банальне бажання випробувати свої ракетні балістичні технології, пише AFP. Річ у тім, що низка ухвалених резолюцій Радбезу ООН забороняють Пхеньяну проводити випробування балістичних ракет.

Раніше на зв'язок першого ступеню північнокорейського космічного носія з першим ступенем найбільшої рідкопаливної північнокорейської міжконтинентальної ракети "Хвасон-17" вказував один з провідних німецьких експертів у галузі ракетобудування Маркус Шиллєр (Markus Schiller).



Нагадаємо, в листопаді 2023 року КНДР запустила свій перший супутник-шпигун. Цьому передувало кілька невдалих спроб. Крім того, керівництво у Пхеньяні озвучувало наміри цьогоріч вивести на орбіту ще три такі апарати.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: КНДР
 

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