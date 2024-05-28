Світова економіка під загрозою через надлишок дешевого китайського експорту – міністр фінансів Франції

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що вся світова економіка перебуває під загрозою через надлишок дешевого китайського експорту.

Про це пише Bloomberg.

"У нас є проблема з економічною моделлю, в якій Китай виробляє все більше і більше дешевих промислових товарів, тому що це може бути загрозою не тільки для ЄС чи США, але й для глобальної світової економіки", - сказав Ле Мер.

Провідні індустріальні країни об'єднуються для більш жорсткої та об'єднаної боротьби з надлишковими потужностями в Китаї, які, за їхніми словами, загрожують їхнім національним виробникам.

На зустрічі міністрів фінансів G-7 у Італії, Китай також піддався різкій критиці щодо його участі в глобальній системі торгівля. Очікується, що потенційні мита ЄС будуть значно нижчими, ніж у недавно введені США, і ґрунтуватимуться на іншому підході в рамках правил і процедур Світової організації торгівлі.

На зустрічі G-7 Ле Мер заявив, що країнам-членам необхідно посилити обмін інформацією та виробити спільну оцінку промислових практик Китаю.