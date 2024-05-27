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АНАЛІТИКА

Саудівська Аравія планує продати частку Aramco вже в червні – Reuters

 

Саудівська Аравія планує продати багатомільярдні акції енергетичного гіганта Aramco. Про це, як пише Reuters, повідомили два джерела, знайомих із цією справою, зазначивши, що вже у червні відбудеться одна з найбільших фондових угод у регіоні.

Пропозиція може зібрати близько $10 млрд, сказало одне з джерел. Підготовка триває, і деталі все ще можуть змінитися, додали джерела на умовах анонімності, оскільки не мають права публічно говорити про цю справу.

Акції буде розміщено в Ер-Ріяді, і це буде повністю ринкова пропозиція, а не прискорений продаж протягом кількох днів, додали вони.

«Рішення щодо продажу акцій є питаннями наших акціонерів, і ми не можемо їх коментувати», - заявили в Aramco. Урядовий офіс комунікації не відразу відповів на запит про коментар.

Саудівська Аравія розпочала економічний перехід, відомий як «Бачення 2030», який ставить у центр майбутнього розвитку розширений приватний сектор і ненафтове зростання. Уряд Саудівської Аравії залишається найбільшим акціонером Aramco з 90% акцій і сильно покладається на свої виплати.

Aramco очікує виплатити $31 млрд як дивіденди, повідомила компанія раніше цього місяця, попри зниження прибутку за І квартал на тлі зниження цін на нафту й обсягів продажу.

З часу первинного публічного розміщення 2019 року, найбільшого у світі IPO, акції Aramco зросли з ціни на IPO в 32 ріали до максимуму в 38,64 ріала рік тому. Його акції закрилися на рівні 29,95 ріала у четвер.
За матеріалами: EnKorr
 

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