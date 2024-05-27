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FT: США збираються зняти заборону на продаж наступальних озброєнь Саудівській Аравії
14:25 27.05.2024 |
Сполучені Штати, як очікують, скасують заборону на продаж наступальних озброєнь Саудівській Аравії, що може статися в найближчі тижні.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Financial Times з посиланням на поінформоване джерело.
За словами джерела, Вашингтон вже дав сигнал Ер-Ріяду, що готовий зняти заборону на продаж зброї, який попередні адміністрації президента США забезпечували протягом десятиліть.
Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у середу заявив, що США та Саудівська Аравія дуже близькі до укладення низки угод про ядерну енергетику, безпеку й оборонну співпрацю, що є двостороннім компонентом ширшої угоди про нормалізацію відносин з Ер-Ріядом та Ізраїлем.
Втім, зняття заборони на продаж наступальних озброєнь не було безпосередньо пов'язане з цими переговорами, зазначає видання.
Минулого тижня повідомляли, що Сполучені Штати та Саудівська Аравія близькі до остаточної угоди про двосторонній оборонний пакт після того, як радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван перед цим домігся значного прогресу в переговорах з саудитами.
Вона покликана стати частиною ширшої угоди, представленої прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, який має вирішити, чи варто йти на поступки заради укладення угоди про нормалізацію відносин із Саудівською Аравією.
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що час укладення американо-саудівської угоди неясний, а кінцевою метою президента США Джо Байдена є Палестинська держава, але оскільки Ізраїль воює з палестинським терористичним угрупованням ХАМАС у Газі, укладення угоди про створення цієї держави в найближчому майбутньому є малоймовірним.
Раніше у Білому домі заявляли, що США підпишуть оборонний пакт із Саудівською Аравією лише після того, як королівство нормалізує відносини з Ізраїлем.
Наприкінці квітня держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Саудівської Аравії обговорив створення Палестинської держави з арабськими країнами.
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