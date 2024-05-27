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АНАЛІТИКА

Китай створив інвестфонд на $47 млрд для держпідтримки виробників мікрочипів

 

Китай створив інвестиційний фонд зі статутним капіталом $47,5 млрд для державної підтримки місцевих виробників напівпровідників. Про це повідомляє агентство Reuters.

Фонд створений для того, щоб досягти самозабезпеченості Китаєм мікрочипами.

США протягом останніх кількох років обмежують постачання в КНР технологій та мікрочипів через побоювання, що китайські компанії можуть їх використати для підвищення військового потенціалу країни.

Створення так званого великого фонду для мікрочипів проходило в три етапи й почалося ще у 2014 році.

Міністерство фінансів Китаю стало найбільшим акціонером "великого фонду" з часткою 17%. China Development Bank Capital - другий за розміром акціонер із часткою 10,5%.

Ще сімнадцять організацій зазначені як інвестори, зокрема п'ять великих китайських банків, кожен з яких вносить близько 6% від загального капіталу.

Фонд вже надав фінансування двом найбільшим китайським заводам з виробництва мікросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation та Hua Hong Semiconductor, а також компанії Yangtze Memory Technologies, виробника флешпам'яті, та низки дрібніших компаній та фондів.

Однією з основних галузей, на яких буде зосереджена робота фонду, є інвестиції в обладнання для виробництва чипів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай
 

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