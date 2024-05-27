Шість країн НАТО створять «стіну дронів» на кордоні з росією

Північні країни НАТО, Фінляндія, Норвегія, Польща та країни Балтії, планують розробити «стіну безпілотників», щоб допомогти захистити свої кордони з росією. До цього спонукає низка провокацій останньої: організація потоків мігрантів та спроба змінити морські кордони. Уряди країн не надали інформації, як саме працюватиме «стіна».

Міністри шести країн заявили, що обговорили створення скоординованої системи безпілотників уздовж їхніх кордонів з росією для запобігання подальшим провокаціям та для допомоги в обороні. Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен каже, що план створення стіни для безпілотників діятиме на 1340 км кордону з росією і з часом покращуватиметься. Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте каже, що кожна країна у цій справі повинна зробити своє «домашнє завдання» і запропонувала також використовувати кошти ЄС.

Раніше рф опублікувала пропозиції щодо одностороннього розширення своїх морських кордонів з Литвою та Фінляндією, потім план був видалений. Через день російські прикордонники зняли з естонських вод 25 буїв, які позначали кордон, що викликало обурення та повідомлення про підтримку Таллінна з боку НАТО та низки держав.

Багато країн НАТО вважають, що росія може «перевіряти на міцність» кордони НАТО протягом наступних років, у той час, як розвідувальні служби виявили низку диверсійних операцій на їхній території. Війна росії проти України підкреслила важливість безпілотників, оскільки обидві сторони активно їх використовують. Декілька країн НАТО у відповідь створили або активізували свої підрозділи для боротьби з безпілотниками.

Шість країн НАТО також обговорили на зустрічі плани евакуації значної частини свого населення у разі конфлікту. Фінські офіційні особи висловили здивування тим, що Україна тримає своє цивільне населення на лінії фронту або поблизу неї, заявивши, що оборонні плани їхньої країни передбачають евакуацію прикордонного населення.