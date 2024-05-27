Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Британії можуть повернути обов’язкову військову службу для всіх 18-річних

 

Велика Британія розглядає варіанти повернення до системи загального військового обов'язку для молоді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Про повернення військової служби йдеться у передвиборчому плані, який був представлений прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Така ініціатива пов'язана з тим, що влада Британії побоюється зростаючої загрози з боку авторитарних держав. Мова про Іран, Китай, КНДР та Росію.

Сунак вважає, що після досягнення 18 років та закінчення школи британська молодь має або відслужити 1 рік у лавах Збройних сил, або 25 днів попрацювати волонтером у своїй громаді, допомагаючи пожежникам, поліції чи медичним службам.

"Бути громадянином означає не лише користуватися своїми правами, а й виконувати обов'язки", - наголосив він.

Сунак уточнив, що ця ініціатива не передбачає відновлення системи загального призову, який діяв у Британії до 1960 року. На військову службу будуть обирати незначну частину випускників після серйозного відбору.

Нововведення може запрацювати вже у вересні 2024 року, якщо на виборах переможе партія консерваторів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про розпуск парламенту та дострокові вибори. Це сталось після його розмови з королем Чарльзом III.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,1153
  0,1948
 0,49
EUR
 1
 43,4910
  0,1773
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9096  0,13 0,34 40,5069  0,21 0,52
EUR 43,2838  0,31 0,71 44,0250  0,25 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2800  0,23 0,57 40,3050  0,24 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес