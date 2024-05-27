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АНАЛІТИКА

США планують посилити санкції проти європейських банків, які досі працюють у Росії

 

Сполучені Штати розглядають можливість посилення вторинних санкцій для європейських банків, які продовжують вести бізнес у Росії.

Як передає Укрінформ, про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен в інтерв'ю Reuters.

«Ми розглядаємо можливість посилення наших санкцій проти банків, які ведуть бізнес в Росії», - сказала Єллен, відмовившись надати конкретну інформацію щодо цієї заяви та не назвавши жодного банку, стосовно яких можуть бути спрямовані обмеження.

Виступаючи в кулуарах зустрічі фінансових лідерів G7 в Італії, Єллен заявила, що санкції, пов'язані з діяльністю банків у РФ, будуть запроваджені лише тоді, «коли для цього будуть підстави», зауваживши, що «робота в Росії створює дуже великий ризик».

Відповідаючи на запитання щодо можливого виходу з Росії австрійського Raiffeisen Bank International та італійського банку UniCredit, міністр висловила сподівання, що їхня поведінка буде «дуже обережною».

В американському Міністерстві фінансів також вважають, що російська економіка дедалі більше стає «економікою війни», що ускладнює диференціацію між цивільними та військовими операціями подвійного призначення.

Хоча вторинні санкції охолодили співпрацю європейських банків з Росією, Єллен висловила занепокоєння тим, що країні-агресору вдається знаходити шляхи для придбання товарів, необхідних для нарощування військового виробництва завдяки транзакціям через Китай, ОАЕ та Туреччину, йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося, торік сім найбільших західних банків, які залишилися в Росії, сплатили РФ понад 800 мільйонів євро податків.
Ключові теги: США, ЄС, Росія
 

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