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Президента Литви переобрали на новий термін
10:27 27.05.2024 |
Після підрахунку голосів на всіх виборчих дільницях чинний президент Литви Гітанас Науседа виграв другий тур виборів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.
Згідно з даними Головної виборчої комісії, Науседа набрав 74,43% голосів виборців після підрахунку бюлетенів на всіх 1 895 виборчих дільницях.
Його суперниця в другому турі виборів, прем'єрка Інгріда Шимоніте отримала 24,06% голосів.
Як зазначає Delfi, явка виборців становила 49,61%, з яких 38,58% голосували на виборчих дільницях у неділю, 26 травня, а 11,03% - достроково.
У неділю у Литві пройшло голосування у другому турі президентських виборів, у якому за посаду змагалися чинний президент Гітанас Науседа та прем'єрка Інгріда Шимоніте.
Науседа, який балотувався на переобрання як незалежний кандидат, посів перше місце в першому турі 12 травня, набравши майже 44% голосів.
Шимоніте, кандидатка від керівної консервативної партії "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи", посіла друге місце з 20% голосів.
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