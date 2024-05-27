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АНАЛІТИКА

SpaceX витрачає значні ресурси на протидію російським спробам глушити Starlink - Маск

 

Американський мільярдер, засновник компанії SpaceX, яка є оператором системи супутникового звʼязку Starlink, зазначив, що компанія виділяє значні ресурси на протидію спробам росіян глушити звʼязок терміналів.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

У відповіді на пост користувача X про те, що Starlink попри намагання росіян заглушити його звʼязок, показує себе краще, ніж аналогічні технології на лінії зіткнення Маск сказав, що SpaceX виділяє значні ресурси на боротьбу з російськими спробами зашкодити роботі Starlink.


Маск зазначив, що росіянам вдалось заглушити усі системи звʼязку, які використовує Україна на фронті, окрім Starlink.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: SpaceX
 

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