Фінансові новини
- |
- 27.05.24
- |
- 12:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
SpaceX витрачає значні ресурси на протидію російським спробам глушити Starlink - Маск
09:52 27.05.2024 |
Американський мільярдер, засновник компанії SpaceX, яка є оператором системи супутникового звʼязку Starlink, зазначив, що компанія виділяє значні ресурси на протидію спробам росіян глушити звʼязок терміналів.
Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).
У відповіді на пост користувача X про те, що Starlink попри намагання росіян заглушити його звʼязок, показує себе краще, ніж аналогічні технології на лінії зіткнення Маск сказав, що SpaceX виділяє значні ресурси на боротьбу з російськими спробами зашкодити роботі Starlink.
Маск зазначив, що росіянам вдалось заглушити усі системи звʼязку, які використовує Україна на фронті, окрім Starlink.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Встановили рекорд. ГУР вночі атакувало загоризонтну РЛС на відстані більше 1800 км, - джерело
ТОП-НОВИНИ
|Міноборони Данії та ще восьми європейських країн пропонують ЄС розширити співпрацю з ВПК України
|Столтенберг закликав союзників по НАТО дозволити Україні бити по території РФ
|Міністри фінансів G7 підтримали план використання активів РФ для фінансування України
|США оголосили пакет допомоги Україні на майже 300 млн доларів: що в ньому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Шість країн НАТО створять «стіну дронів» на кордоні з росією
|У Британії можуть повернути обов’язкову військову службу для всіх 18-річних
|КНР, Південна Корея та Японія пообіцяли нарощувати співпрацю
|Польща і країни Балтії готові ввести війська в Україну - Spiegel
|США планують посилити санкції проти європейських банків, які досі працюють у Росії
|Президента Литви переобрали на новий термін
|Встановили рекорд. ГУР вночі атакувало загоризонтну РЛС на відстані більше 1800 км, - джерело
Бізнес
|realme GT 6T: LTPO AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц, чип Snapdragon 7+ Gen 3, батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт
|Південна Корея виділить 19 мільярдів доларів на підтримку своїх виробників мікросхем
|Lenovo представила два ноутбука на ARM-процесорі Snapdragon X Elite з підтримкою Copilot+
|SpaceX продемонструвала перший супутниковий відеодзвінок через Starlink Direct to Cell
|Microsoft Edge перекладатиме голосом відео YouTube, LinkedIn, Reuters та деяких інших сайтів — поки не українською
|У ЄС зменшилась частка бензинових та дизельних автівок
|Китай навчає ШІ філософії Сі Цзіньпіна та вимагає від розробників узгодженості моделей з «лінією партії»