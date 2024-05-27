Фінансові новини
- |
- 27.05.24
- |
- 12:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шольц розповів, як Путін переконував його, що Україна «є частиною Росії»
08:33 27.05.2024 |
Перед самим початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну російський диктатор Володимир Путін викладав канцлеру Шольцу свої абсурдні ідеї щодо того, що Україна нібито «належить» Росії.
Під час спілкування з громадянами в неділю в рамках Фестивалю демократії Шольц розповів про свою зустріч у Кремлі з Путіним у лютому 2022 року «за тим довгим столом, який усі пам'ятають», передає кореспондент Укрінформу.
Путін, за словами Шольца продемонстрував свої імперські уявлення, що кордони «можна змінювати за допомогою сили», без огляду на право.
Протягом 4 годин, що тривала та зустріч, безпосередньо перед початком війни, Путін намагався довести, «що Україна та Білорусь є частинами Росії». Лукашенко свідомий цього й не має ілюзій, додав канцлер. Серед інших причин для війни Путін назвав тоді те, що «Україна прямує в НАТО». Шольц, за його словами, відкрито сказав Путіну, що «про це не йдеться, принаймні, ще років 30».
Також кремлівській диктатор розповідав німецькому гостю про «нацистський режим» в Україні.
«Говорити про це, коли президентом є єврей.... Варто собі уявити, наскільки це абсурдне, ганебне пояснення для обґрунтування війни", - зауважив політик.
Канцлер не погодився з твердженням із публіки, що Німеччина, допомагаючи Києву зброєю, «роздмухує війну».
«Ми надаємо Україні можливість захищатися... Максимальна підтримка, щоби цей імперіалістичний напад на сусідню державу не завершився успіхом... Але водночас ми дбаємо про те, щоби не дійшло до великої війни між Росією і НАТО», - підкреслив Шольц.
Він додав, що війна вбиває не тільки українців, але й росіян і «лише заради того, щоби колись у підручниках історії, які він (Путін - ред.) навіть не зможе прочитати, років через 100, було написано, що він завоював пару кілометрів».
Як повідомляв Укрінформ, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй колонці для The Economist висловив переконання, що «жорстокий імперіалізм» очільника РФ Володимира Путіна зазнає поразки, однак НАТО і Європі потрібно наростити власну міць та підтримувати Україну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Встановили рекорд. ГУР вночі атакувало загоризонтну РЛС на відстані більше 1800 км, - джерело
ТОП-НОВИНИ
|Міноборони Данії та ще восьми європейських країн пропонують ЄС розширити співпрацю з ВПК України
|Столтенберг закликав союзників по НАТО дозволити Україні бити по території РФ
|Міністри фінансів G7 підтримали план використання активів РФ для фінансування України
|США оголосили пакет допомоги Україні на майже 300 млн доларів: що в ньому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Шість країн НАТО створять «стіну дронів» на кордоні з росією
|У Британії можуть повернути обов’язкову військову службу для всіх 18-річних
|КНР, Південна Корея та Японія пообіцяли нарощувати співпрацю
|Польща і країни Балтії готові ввести війська в Україну - Spiegel
|США планують посилити санкції проти європейських банків, які досі працюють у Росії
|Президента Литви переобрали на новий термін
|Встановили рекорд. ГУР вночі атакувало загоризонтну РЛС на відстані більше 1800 км, - джерело
Бізнес
|realme GT 6T: LTPO AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц, чип Snapdragon 7+ Gen 3, батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт
|Південна Корея виділить 19 мільярдів доларів на підтримку своїх виробників мікросхем
|Lenovo представила два ноутбука на ARM-процесорі Snapdragon X Elite з підтримкою Copilot+
|SpaceX продемонструвала перший супутниковий відеодзвінок через Starlink Direct to Cell
|Microsoft Edge перекладатиме голосом відео YouTube, LinkedIn, Reuters та деяких інших сайтів — поки не українською
|У ЄС зменшилась частка бензинових та дизельних автівок
|Китай навчає ШІ філософії Сі Цзіньпіна та вимагає від розробників узгодженості моделей з «лінією партії»