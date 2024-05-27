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Шольц: РФ втрачає в Україні до 24 тисяч солдатів на місяць
08:30 27.05.2024 |
Російська Федерація втрачає в ході війни, розв'язаної проти України, до 24 тисяч солдатів щомісяця, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на заході "Громадянський діалог".
"Є цифри, які свідчать про 24 тисячі загиблих або важко поранених російських солдатів на місяць", - процитував
канцлера у неділю, 26 травня, сайт телеканалу n-tv.
Шольц наголосив, що ці втрати російської армії, як і загибель багатьох українських солдатів і мирних жителів, - результат "імперіалістичної манії величі" Володимира Путіна. Президент РФ вважає Україну та Білорусь частинами Росії, і тому порушив принцип непорушності кордонів, який десятиліттями діяв у Європі, наголосив німецький канцлер.
Офіційних даних про втрати обох сторін немає
Достовірних даних про втрати російської армії за час повномасштабної війни проти України немає. Журналісти видання "Медіазона" та російської служби BBC разом із волонтерами до квітня 2024 року встановили за відкритими джерелами імена понад 50 тисяч загиблих російських військових. Міноборони Великобританії того ж місяця оцінило можливі втрати Росії в цій війні в 450 тисяч людей. Очільник Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс у січні говорив про 315 тисяч загиблих військових РФ.
Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) станом на 27 травня оцінив втрати особового складу військ РФ у понад 502 тисячі людей - вбитими і пораненими.
Офіційних даних про втрати ЗСУ за період повномасштабного вторгнення також немає. У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше назвав цифру у 31 тисячу полеглих українських солдатів.
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