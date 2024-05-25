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АНАЛІТИКА

Німеччина відреагувала на заклик Греції та Польщі до ЄС створити спільний щит ППО

 

Уряд Німеччини обережно відреагував на ініціативу Греції та Польщі зі створення нової європейської системи протиповітряної оборони (ППО) на чолі з ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Заступниця речника уряду Крістіане Гоффманн заявила в Берліні, що ця ініціатива грецького та польського прем'єрів була взята до відома.

Вона також згадала про чинний німецький проєкт зі зміцнення ППО в Європі "Небесний щит", в якому вже бере участь 21 країна.

Напередодні повідомляли, що прем'єри Греції Кіріакос Міцотакіс та Польщі Дональд Туск звернулися до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з проханням очолити ініціативу зі створення спільного щита протиповітряної оборони (ППО), який би фінансувався коштом ЄС.

Фон дер Ляєн підтвердила цю пропозицію від прем'єрів обох країн, коли знову закликала до створення спільних оборонних проєктів.

Раніше Туск анонсував угоду з Європейським інвестиційним банком, за якою Польща зможе залучити до 300 млн євро на супутниковий компонент для захисту неба.

Перед цим президент Польщі Анджей Дуда критикував ідею участі Польщі у програмі європейської протиповітряної оборони "Небесний щит", називаючи її "німецьким бізнес-проєктом".

Туск на це відповів, що для нього не має значення, "хто який бізнес має в питаннях озброєння чи оборони", а важливо, щоб Польща була у більшій безпеці.
 

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