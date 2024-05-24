Прямі іноземні інвестиції в Китай впали на 27,9% у січні-квітні

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ, FDI) в економіку материкового Китаю в січні-квітні скоротився на 27,9% порівняно з тим самим періодом минулого року і становив 360,2 млрд юанів ($49,7 млрд), за даними міністерства торгівлі країни.

Зокрема минулого місяця ПІІ становили 58,5 млрд юанів, що стало мінімальним показником із листопада. Показник упав на 36% за рік і на 32% за місяць.

У січні-квітні близько 12,7% від загального обсягу інвестицій припало на високотехнологічний сектор КНР.

Як повідомлялося, обсяг ПІІ за підсумками 2023 року знизився на 8% і становив 1,13 трлн юанів.

