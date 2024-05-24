Фінансові новини
- |
- 24.05.24
- |
- 14:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Орбан: Угорщина хоче особливого формату членства у НАТО через Україну
12:33 24.05.2024 |
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна працює над "переосмисленням" статусу членства в НАТО, щоб дозволити їй потенційно уникнути участі у майбутніх операціях за межами Альянсу і посиленої підтримки України з боку НАТО.
Про це він заявив у традиційному п'ятничному інтерв'ю державному радіо, його цитує агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".
За словами угорського прем'єра, угорські військові посадовці і юристи вже працюють над тим, щоб розробити нову концепцію, яка б відрізняла Угорщину від інших членів НАТО.
"Наші юристи і офіцери наполегливо працюють над тим, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території Альянсу", - сказав Орбан.
Угорські війська нині роблять внесок у дві місії Альянсу за межами території НАТО - в Іраку і в Косові. Члени НАТО також мають можливість відмовитися від участі в будь-яких військових місіях, хоча якомога ширша участь завжди заохочується.
Заява Орбана з'явилася в той час, коли Альянс розробляє пакет підтримки для України, який буде представлений на саміті лідерів країн-членів у Вашингтоні в липні. Очікують, що ці заходи включатимуть посилення ролі НАТО на оперативному рівні в координації поставок озброєнь і тренувань для українських сил.
В інтерв'ю Орбан заявив, що Угорщина віддана місії НАТО захищати членів Альянсу, якщо хтось із них зазнає нападу. Але він сказав, що Угорщина стурбована тим, що фінансування і постачання зброї Україні, яка не є членом НАТО, з часом поступиться місцем більшому військовому втручанню, можливо, навіть відправці військ.
Очільник уряду Угорщини сказав, що його країна принципово не згодна з оцінкою деяких членів НАТО, що Росія вторгнеться на східний фланг Альянсу після України, оскільки нинішню війну, за його словами, слід розглядати як війну між "двома слов'янськими країнами".
За словами Орбана, цю думку не поділяють в НАТО, який створив робочі групи для вивчення потенційно розширеної ролі військового альянсу у російсько-українській війні.
Угорщина, як член НАТО, бере участь у цих дискусіях, сказав Орбан, але фактично як "неучасник", який виступає проти надання Україні грошей і зброї. Надання Угорщині формальної відмови від її внеску означатиме нову концепцію членства в НАТО, сказав глава уряду Угорщини.
"Зараз склалася ситуація, коли ми нібито і там, і не там", - сказав Орбан. "Я не знаю, як довго це може тривати", - додав він.
Орбан у минулому неодноразово заявляв, що ні Україна, ні Росія не здатні виграти війну, а також стверджував, що без підтримки Заходу Україна не існуватиме.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Компанія сестри голови Нацполіції торгує пальним із фігурантами справ, – ЗМІ
|Застосунок «Резерв+» можна буде пред’явити при перетині кордону вже в другій половині червня
|Порошенко везе на фронт 2 тисячі денних та нічних FPV-дронів і «Мавіків»
|США готують новий пакет допомоги для ЗСУ на $275 млн, до нього увійдуть боєприпаси для артилерії та реактивні системи HIMARS
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Боєприпаси, HIMARS та Leopard 1. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України
|Ізраїль наказав припинити роботу консульства Іспанії для палестинців
|Орбан: Угорщина хоче особливого формату членства у НАТО через Україну
|Сербії нагадали про геноцид: які наслідки матиме резолюція ООН по Сребрениці
|Японія та Південна Корея ввели санкції за торгівлю зброєю між РФ і КНДР
|«Брехливі закиди»: Китай заперечує постачання зброї Росії
Бізнес
|Lenovo представила два ноутбука на ARM-процесорі Snapdragon X Elite з підтримкою Copilot+
|SpaceX продемонструвала перший супутниковий відеодзвінок через Starlink Direct to Cell
|Microsoft Edge перекладатиме голосом відео YouTube, LinkedIn, Reuters та деяких інших сайтів — поки не українською
|У ЄС зменшилась частка бензинових та дизельних автівок
|Китай навчає ШІ філософії Сі Цзіньпіна та вимагає від розробників узгодженості моделей з «лінією партії»
|Volkswagen ID.Code дебютував як концепт майбутнього
|Microsoft додає нову функцію штучного інтелекту до буфера обміну у Windows 11