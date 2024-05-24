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АНАЛІТИКА

Японія та Південна Корея ввели санкції за торгівлю зброєю між РФ і КНДР

 

У п'ятницю, 24 травня, Південна Корея та Японія оголосили про нові санкції проти осіб, організацій і суден, пов'язаних із закупками Росією зброї у Північної Кореї в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

Як пише Kyodo News, уряд Японії вирішив накласти санкції на дев'ять організацій, що базуються в Росії, росіянина та дві кіпрські фірми.

За словами генерального секретаря кабінету міністрів Йосімаса Хаясі, Японія рішуче засуджує постачання зброї до Росії з Північної Кореї, зазначаючи, що це є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН.

"Оскільки російське вторгнення в Україну триває, вкрай важливо вживати заходів у координації з міжнародним співтовариством", - додали у японському уряді.

Японія заморозить всі активи, якими володіють фізична особа та компанії, включно з судноплавними й військовими фірмами.

Міністерство закордонних справ Сеула також повідомило, що країна вводить санкції проти семи громадян Північної Кореї та двох російських суден через торгівлю зброєю та іншу діяльність між Пхеньяном і Москвою, передає Reuters.

Російські судна перевозили велику кількість контейнерів з військовим вантажем між Росією та Північною Кореєю, що є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, йдеться в заяві міністерства.

17 травня Австралія ввела санкції проти російських компаній, пов'язаних із постачанням Північною Кореєю зброї до Росії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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