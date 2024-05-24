Фінансові новини
- |
- 24.05.24
- |
- 14:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Японія та Південна Корея ввели санкції за торгівлю зброєю між РФ і КНДР
11:59 24.05.2024 |
У п'ятницю, 24 травня, Південна Корея та Японія оголосили про нові санкції проти осіб, організацій і суден, пов'язаних із закупками Росією зброї у Північної Кореї в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.
Як пише Kyodo News, уряд Японії вирішив накласти санкції на дев'ять організацій, що базуються в Росії, росіянина та дві кіпрські фірми.
За словами генерального секретаря кабінету міністрів Йосімаса Хаясі, Японія рішуче засуджує постачання зброї до Росії з Північної Кореї, зазначаючи, що це є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН.
"Оскільки російське вторгнення в Україну триває, вкрай важливо вживати заходів у координації з міжнародним співтовариством", - додали у японському уряді.
Японія заморозить всі активи, якими володіють фізична особа та компанії, включно з судноплавними й військовими фірмами.
Міністерство закордонних справ Сеула також повідомило, що країна вводить санкції проти семи громадян Північної Кореї та двох російських суден через торгівлю зброєю та іншу діяльність між Пхеньяном і Москвою, передає Reuters.
Російські судна перевозили велику кількість контейнерів з військовим вантажем між Росією та Північною Кореєю, що є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, йдеться в заяві міністерства.
17 травня Австралія ввела санкції проти російських компаній, пов'язаних із постачанням Північною Кореєю зброї до Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Компанія сестри голови Нацполіції торгує пальним із фігурантами справ, – ЗМІ
|Застосунок «Резерв+» можна буде пред’явити при перетині кордону вже в другій половині червня
|Порошенко везе на фронт 2 тисячі денних та нічних FPV-дронів і «Мавіків»
|США готують новий пакет допомоги для ЗСУ на $275 млн, до нього увійдуть боєприпаси для артилерії та реактивні системи HIMARS
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Боєприпаси, HIMARS та Leopard 1. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України
|Ізраїль наказав припинити роботу консульства Іспанії для палестинців
|Орбан: Угорщина хоче особливого формату членства у НАТО через Україну
|Сербії нагадали про геноцид: які наслідки матиме резолюція ООН по Сребрениці
|Японія та Південна Корея ввели санкції за торгівлю зброєю між РФ і КНДР
|«Брехливі закиди»: Китай заперечує постачання зброї Росії
Бізнес
|Lenovo представила два ноутбука на ARM-процесорі Snapdragon X Elite з підтримкою Copilot+
|SpaceX продемонструвала перший супутниковий відеодзвінок через Starlink Direct to Cell
|Microsoft Edge перекладатиме голосом відео YouTube, LinkedIn, Reuters та деяких інших сайтів — поки не українською
|У ЄС зменшилась частка бензинових та дизельних автівок
|Китай навчає ШІ філософії Сі Цзіньпіна та вимагає від розробників узгодженості моделей з «лінією партії»
|Volkswagen ID.Code дебютував як концепт майбутнього
|Microsoft додає нову функцію штучного інтелекту до буфера обміну у Windows 11