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АНАЛІТИКА

Орбан: Росія не може перемогти навіть Україну – то й Захід «не проковтне»

 

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія навряд чи нападе на когось із членів НАТО, оскільки її війська вже показали свої межі в Україні та виявились недостатньо сильними для швидкої перемоги.

Про це Орбана заявив у традиційному п'ятничному інтерв'ю державному радіо, його цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Орбан заявив, що російські військові ведуть серйозну і важку війну з українцями.

"Якби росіяни були достатньо сильні, щоб перемогти українців одним махом, вони б це вже зробили", - зазначив прем'єр Угорщини.

Він підкреслив, що військовий потенціал НАТО значно перевищує військовий потенціал України, тому малоймовірно, що Росія або будь-яка інша країна здійснить напад на НАТО.

"Я не вважаю логічним, що Росія, яка не може перемогти навіть Україну, раптом прийде і проковтне весь західний світ. Шанси на це надзвичайно малі", - вважає глава угорського уряду.

Орбан додав, що розглядає заяви про потенційний напад Росії на членів НАТО як прелюдію до глибшого залучення Заходу у війну в Україні.

"Те, що сьогодні відбувається в Брюсселі і Вашингтоні, можливо, зараз більше в Брюсселі, ніж у Вашингтоні, є своєрідною підготовкою до можливого прямого військового конфлікту, ми сміливо це можемо назвати: підготовка до вступу Європи у війну", - зазначив прем'єр.

Утім, Орбан також висловився за посилення угорської армії, зазначивши, що "існування армій не призводить до війни, їхня відсутність призводить до неї", цитує прем'єра видання Telex.

"Потрібна армія, солдат, підготовка, вміння захищатися", - сказав Орбан, додавши, що угорська армія ще недостатньо сильна для цього, але "ми на шляху до її посилення".

Орбан у минулому неодноразово заявляв, що ні Україна, ні Росія не здатні виграти війну, а також стверджував, що без підтримки Заходу Україна не існуватиме.
 

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