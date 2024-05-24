Марихуана випередила алкоголь за кількістю щоденних споживачів у США - дослідження

Число американців, які щодня вживають марихуану, у 2022 році перевищило кількість тих, хто щодня п'є алкогольні напої, пише Assocated Press з посиланням на дослідження Університету Карнегі-Меллона.

Близько 17,7 млн осіб споживали марихуану кожен або майже щодня позаминулого року, проти 14,7 млн, які вживають алкоголь з тією ж частотою, йдеться в дослідженні. Для порівняння: 1992 року майже щодня споживали марихуану менше 1 млн американців.

"Добрих 40% споживачів марихуани вживають її кожен або майже кожен день. Такий характер споживання більше асоціюється з тютюном, ніж з алкоголем", - зазначив науковий співробітник університету Джонатан Колкінс.

При цьому він підкреслив, що дані засновані на опитуваннях, і респонденти могли з більшим бажанням визнаватись у щоденному споживанні марихуани за рахунок того, що вона стає все більш суспільно прийнятною в США.

Марихуана дозволена в більшості штатів для використання в медичних чи рекреаційних цілях, проте на федеральному рівні вона все ще заборонена.

Дослідження показують, що часте споживання підвищує ймовірність утворення залежності від марихуани чи розвитку каннабіоїдного психозу, зазначив професор психіатрії у медичній школі при Університеті Меріленду Девід Горелік.