Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Марихуана випередила алкоголь за кількістю щоденних споживачів у США - дослідження

 

Число американців, які щодня вживають марихуану, у 2022 році перевищило кількість тих, хто щодня п'є алкогольні напої, пише Assocated Press з посиланням на дослідження Університету Карнегі-Меллона.

Близько 17,7 млн осіб споживали марихуану кожен або майже щодня позаминулого року, проти 14,7 млн, які вживають алкоголь з тією ж частотою, йдеться в дослідженні. Для порівняння: 1992 року майже щодня споживали марихуану менше 1 млн американців.

"Добрих 40% споживачів марихуани вживають її кожен або майже кожен день. Такий характер споживання більше асоціюється з тютюном, ніж з алкоголем", - зазначив науковий співробітник університету Джонатан Колкінс.

При цьому він підкреслив, що дані засновані на опитуваннях, і респонденти могли з більшим бажанням визнаватись у щоденному споживанні марихуани за рахунок того, що вона стає все більш суспільно прийнятною в США.

Марихуана дозволена в більшості штатів для використання в медичних чи рекреаційних цілях, проте на федеральному рівні вона все ще заборонена.

Дослідження показують, що часте споживання підвищує ймовірність утворення залежності від марихуани чи розвитку каннабіоїдного психозу, зазначив професор психіатрії у медичній школі при Університеті Меріленду Девід Горелік.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,9205
  0,0955
 0,24
EUR
 1
 43,3137
  0,2031
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7750  0,14 0,34 40,2992  0,15 0,36
EUR 42,9769  0,08 0,18 43,7704  0,12 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0500  0,18 0,46 40,0650  0,16 0,41
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес