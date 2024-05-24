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США запроваджують візові обмеження щодо Грузії через закон про «іноагентів»
10:36 24.05.2024 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про запровадження візових обмежень щодо Грузії, які стосуватимуться осіб, відповідальних за підрив демократії у країні.
Про це йдеться у відповідній заяві Блінкена, опублікованій на сайті Держдепу, повідомляє "Європейська правда".
Блінкен наголосив, що як нещодавно прийнятий закон "Про прозорість іноземного впливу", так і репресивна тактика, що використовується для придушення законного інакомислення, підривають демократію Грузії та основні свободи, на які має право грузинський народ, і йдуть врозріз з давньою метою Грузії, відображеною в її конституції, - євроатлантичною інтеграцією та стратегічним партнерством зі Сполученими Штатами.
"У відповідь на ці дії Державний департамент запроваджує нову політику візових обмежень для Грузії, яка стосуватиметься осіб, відповідальних за підрив демократії в Грузії або причетних до цього, а також членів їхніх сімей", - йдеться у заяві.
Нова політика стосується осіб, відповідальних за придушення громадянського суспільства і свободи мирних зібрань у Грузії шляхом кампанії насильства або залякування.
Зазначається, що будь-хто, хто підриває демократичні процеси або інститути в Грузії, може бути визнаний таким, що не має права на отримання американських віз відповідно до цієї політики, і йому буде заборонено в'їзд до США.
"Сьогодні я також розпочинаю всебічний огляд двостороннього співробітництва між Сполученими Штатами та Грузією. Ми сподіваємося, що лідери Грузії переглянуть законопроєкт і зроблять кроки для просування вперед у реалізації демократичних та євроатлантичних прагнень своєї країни", - заявив Блінкен.
Нагадаємо, американські сенатори Джин Шахін та Джим Ріш запропонували законопроєкт, який запровадить санкції проти грузинських політиків, оголошених відповідальними за підрив руху Тбілісі до Європейського Союзу.
Раніше ЗМІ стало відомо про підготовку в Конгресі США окремого законопроєкту, який пропонує Грузії масштабну підтримку у разі відмови від антизахідного курсу, та санкції у разі його продовження.
Венеційська комісія Ради Європи у терміновому висновку, опублікованому 21 травня, "наполегливо рекомендувала" Грузії скасувати закон у нинішньому вигляді. Але партія влади Грузії відкинула розгромний висновок "Венеційки" та пообіцяла завершити ухвалення закону в найближчі тижні.
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