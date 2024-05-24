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АНАЛІТИКА

Польща перестала бути привабливою для українських сезонних працівників

 

Зарплати в Польщі ростуть, натомість роботодавцям усе важче знайти працівників на сезонні роботи.

Про йдеться в пресрелізі Міграційної платформи EWL.

"Польща вже другий рік поспіль відчуває серйозний кадровий голод у літній сезон.

Це пов'язано з тим, що українці, які зазвичай приїжджали до Польщі на сезонні роботи, тепер також можуть заробляти у Німеччині, Нідерландах чи інших країнах Західної Європи вдвічі-втричі більше", - пояснює директорка рекрутації Міграційної платформи EWL Мар'яна Семенюк.

За даними Міграційної платформи EWL, на сезонних роботах нині можна заробити 5-9 тис. злотих (50-91 тис грн).

"Це короткострокова робота в агросекторі, де зарплата залежить від кількості робочих годин і продуктивності. Така робота підходить людям, які звикли до фізичної роботи. В основному, її обирають українці, які живуть в селах і мають власні господарства", - розповідає Мар'яна Семенюк.

За її словами, також це може бути сезонна робота на будівництві чи логістичних складах з пакування одягу.

"З огляду на наближення сезону розпродажів кількість вакансій в сфері логістики значно збільшується. Роботодавці в сфері послуг та готельному бізнесі нарікають на те, що складно найти працівників на зарплату у 6 тис. злотих нетто (60,6 тис.грн)" - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що дефіцит транспортної галузі теж вагомий. За ​​різними оцінками, не вистачає від 150 до 300 тис. водіїв.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Польща
 

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