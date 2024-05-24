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США закликали G7 чинити жорсткий опір надлишковим промисловим потужностям Китаю
23:37 23.05.2024 |
Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала країни G7 створити "стіну опозиції" Китаю через його державну промислову політику.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
За словами Єллен, без змін у китайській політиці, що включають перехід від збільшення виробництва до стимулювання внутрішнього попиту, країни з ринковою економікою зіткнуться з потоком дешевого експорту з Китаю, який загрожуватиме життєздатності їхніх виробників.
"Нам потрібно триматися разом і надіслати Китаю єдиний сигнал. Щоб вони зрозуміли, що це не лише одна країна, яка так думає, і що вони зустрічають стіну опозиції до стратегії, яку реалізують", - сказала вона.
Посадовиця зазначила, що багато країн за межами G7, зокрема Мексику, Індію та Південну Африку, які є розвиненими промисловими демократіями, стурбовані надмірними інвестиціями Китаю в електромобілі, сонячну енергетику, напівпровідники, сталь та інші стратегічні галузі.
Втім, вона підкреслила, що не вимагає від інших країн дзеркального відображення мит, які наклали США, або тісної координації їхньої торговельної політики.
Міністр фінансів Сполучених Штатів зауважила, що представники G7 обговорять свої відповіді та занепокоєння, які вони представлять Пекіну.
Заклик Єллен до єдності G7 щодо Китаю пролунав одразу після того, як адміністрація Байдена оголосила про нові високі мита на китайські електромобілі, акумулятори, сонячні панелі та інші товари, намагаючись захистити американські інвестиції в розвиток цих галузей у себе вдома. Деякі з цих підвищених мит почнуть діяти з 1 серпня.
Нагадаємо, що наприкінці квітня держсекретар США Ентоні Блінкен у Пекіні зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Під час візиту держсекретар зазначив, що Сполученим Штатам та Китаю необхідно відповідально вирішувати свої розбіжності.
Він також звернувся до китайської влади із закликом забезпечити рівні умови для американського бізнесу.
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