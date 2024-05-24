Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У ЄП права фракція виключила усіх євродепутатів від АдН

 

За два тижні до голосування на виборах до Європарламенту (ЄП) права фракція у ЄП "Ідентичність та демократія" (ID) виключила зі свого складу депутатів із правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Від цієї німецької партії до складу ЄП входили дев'ятеро депутатів. Рішення фракції, ухвалене у четвер, 23 травня, набуло чинності негайно.

Керівництво фракції ID нагадало про кілька інцидентів, пов'язаних з депутатом Європарламенту від АдН Максиміліаном Кра (Maximilian Krah). За словами лідерів фракції, вони завдали їй шкоди.

У Берліні голови АдН Тіно Крупалла (Tino Chrupalla) та Аліс Вайдель (Alice Weidel) повідомили, що взяли до відома рішення фракції ID у Європарламенті. Водночас вони впевнені, що зможуть знову знайти надійних партнерів у Європарламенті після нових виборів.

Обурення через виправдання СС

Дотепер АдН входила разом з французькою правопопулістською партією "Національне об'єднання", а також з італійською Лігою й Австрійською партією свободи (FPÖ) та бельгійської ультраправою силою "Фламандський інтерес" (Vlaams Belang) у фракцію "Ідентичність та демократія" в Європарламенті. Раніше про припинення співпраці в Європарламенті з АдН оголосилафранцузька політсила.

Причиною цього стали, зокрема, скандальні заяви Кра - в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica він заявив, що не всі члени "Ваффен-СС" - воєнізованого формування нацистів часів "третього рейху" - були злочинцями. "Я ніколи не скажу, що кожен, хто носив форму СС, автоматично був злочинцем", - сказав Кра у розмові з журналістами. Після цього Кра змушений був залишити посаду члена федерального правління АдН.

Крім того, на початку травня прокуратура Німеччини провела обшуки в офісі Максиміліана Кра в Європарламенті. Причиною стали підозри щодо колишнього помічника Кра у шпигунстві на користь Китаю. Також прокуратура Дрездена проводить щодо Кра попереднє розслідування за підозрою в одержанні грошей від Росії та Китаю за його роботу як депутата.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,9205
  0,0955
 0,24
EUR
 1
 43,3137
  0,2031
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 11:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6385  0,03 0,07 40,1538  0,01 0,04
EUR 42,9008  0,00 0,01 43,6542  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8650  0,01 0,03 39,9000  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес