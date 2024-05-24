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Єврокомісія оштрафувала виробника Milka й Oreo на €337,5 мільйона за штучне завищення цін
23:11 23.05.2024 |
Єврокомісія оштрафувала американського кондитерського гіганта Mondelez на 337,5 мільйона євро за антиконкурентну поведінку та штучне завищення цін на продукти харчування.
Про це повідомляється на сайті Єврокомісії, передає Укрінформ.
«Європейська комісія оштрафувала Mondelēz International, Inc. (Mondelēz) на 337,5 млн євро за перешкоджання транскордонній торгівлі шоколадом, печивом та кавовими продуктами між державами-членами ЄС, що порушує правила конкуренції спільноти», - йдеться у повідомленні.
Компанія Mondelēz зі штаб-квартирою у США є одним з найбільших у світі виробників шоколаду та печива. Її портфоліо включає відомі бренди, такі як Côte d'Or, Milka, Oreo, Ritz, Toblerone та TUC, а до 2015 року - кавові бренди HAG, Jacobs та Velours Noir.
Розслідування ЄК виявило, що компанія Mondelēz порушила правила конкуренції ЄС, беручи участь в антиконкурентних угодах або узгоджених діях, спрямованих на обмеження транскордонної торгівлі різними видами шоколаду, печива та кави; шляхом зловживання своїм домінуючим становищем на певних національних ринках для продажу шоколадних таблеток.
Такі дії компанії не дозволяли роздрібним торгівцям закуповувати ці продукти у держав-членів, за нижчими цінами, тому Mondelēz підтримували вищу вартість продукції. Це завдало шкоди споживачам, які зрештою платили більше за шоколад, печиво та каву, заявили у відділі конкуренції ЄС.
Як повідомляв Укрінформ, у травні 2023 року НАЗК внесло американську компанію з виробництва Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.
За даними агентства, інтереси компанії, що має річний прибуток близько 26 млрд дол. та працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ «Мон'дэлис Русь», що має три заводи.
За підсумками 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав 339 млн дол. (+303% за рік), виторг - понад 1 млрд дол. (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад 61 млн дол. податків.
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