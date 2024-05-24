Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія оштрафувала виробника Milka й Oreo на €337,5 мільйона за штучне завищення цін

 

Єврокомісія оштрафувала американського кондитерського гіганта Mondelez на 337,5 мільйона євро за антиконкурентну поведінку та штучне завищення цін на продукти харчування.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії, передає Укрінформ.

«Європейська комісія оштрафувала Mondelēz International, Inc. (Mondelēz) на 337,5 млн євро за перешкоджання транскордонній торгівлі шоколадом, печивом та кавовими продуктами між державами-членами ЄС, що порушує правила конкуренції спільноти», - йдеться у повідомленні.

Компанія Mondelēz зі штаб-квартирою у США є одним з найбільших у світі виробників шоколаду та печива. Її портфоліо включає відомі бренди, такі як Côte d'Or, Milka, Oreo, Ritz, Toblerone та TUC, а до 2015 року - кавові бренди HAG, Jacobs та Velours Noir.

Розслідування ЄК виявило, що компанія Mondelēz порушила правила конкуренції ЄС, беручи участь в антиконкурентних угодах або узгоджених діях, спрямованих на обмеження транскордонної торгівлі різними видами шоколаду, печива та кави; шляхом зловживання своїм домінуючим становищем на певних національних ринках для продажу шоколадних таблеток.

Такі дії компанії не дозволяли роздрібним торгівцям закуповувати ці продукти у держав-членів, за нижчими цінами, тому Mondelēz підтримували вищу вартість продукції. Це завдало шкоди споживачам, які зрештою платили більше за шоколад, печиво та каву, заявили у відділі конкуренції ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2023 року НАЗК внесло американську компанію з виробництва Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни.

За даними агентства, інтереси компанії, що має річний прибуток близько 26 млрд дол. та працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ «Мон'дэлис Русь», що має три заводи.

За підсумками 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав 339 млн дол. (+303% за рік), виторг - понад 1 млрд дол. (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад 61 млн дол. податків.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,9205
  0,0955
 0,24
EUR
 1
 43,3137
  0,2031
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 11:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6385  0,03 0,07 40,1538  0,01 0,04
EUR 42,9008  0,00 0,01 43,6542  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8650  0,01 0,03 39,9000  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес