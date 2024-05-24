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АНАЛІТИКА

Для кредитування аграріїв на прифронтових територіях треба розробити умови страхування - Висоцький

 

У Мінагрополітики працюють над вирішенням питання відновлення кредитування для агровиробників з територій, наближених до зони бойових дій.

Про це виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив під час конференції «Аграрний сектор - шлях від збереження до відновлення», повідомляє Укрінформ з посиланням на Мінагрополітики.

«Об'єктивно кредитування фермерів на цих територіях зараз майже не відбувається. Ми попросили від банків надати нам інформацію про кількість заявок з цих територій, і кількість відмов. У кінці травня очікуємо статистику і будемо вирішувати це питання в межах нашої робочої групи», - пояснив Висоцький.

Він зазначив, що Мінагрополітики і Мінекономіки разом з банками мають напрацювати потенційні варіанти страхування, щоб аграрії могли отримати кредитування, а також залучити кошти донорів.

«Якщо можна було б запровадити пільгове страхування, наприклад, в межах програми Ukraine Facility, які заплановані на підтримку бізнесу, тоді інструмент виглядав би так: є страховка, фактично воєнна страховка, яка є елементом застави, і під неї банк вже дає кредит. По іншому запровадити кредитування на цих територіях буде складно», - зазначив в.о. міністра.

Висоцький також додав, що найближчим часом очікується розгляд можливості законодавчо врегулювати питання кредитних заборгованостей аграріїв з окупованих територій. Відповідний законопроєкт зараз на розгляді у парламенті.

Як повідомлялося, у квітні уряд врегулював питання пільгового оподаткування для агровиробників, які працюють у зоні активних бойових дій, де працюють реєстри. З травня малі аграрії з деокупованих територій, які обробляють до 120 га, можуть подавати заявку на отримання 8 тисяч гривень безповоротної допомоги на один гектар.
 

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