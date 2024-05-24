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Парламент Норвегії закріпив право на оплату готівкою
22:54 23.05.2024 |
Норвезький парламент, Стортинг, 23 травня схвалив рішення, яке закріплює для громадян країни право використовувати готівку для оплати товарів і послуг.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NTB.
Парламент Норвегії прийняв поправки до закону про фінансові контракти, які закріпляють право на оплату готівкою і, як заявили в парламенті, "зроблять правила чіткішими, а отже, простішими для розуміння і застосування".
Зміни гарантують, що люди в Норвегії матимуть право платити готівкою.
"Ми повинні зробити так, щоб люди, які вважають цифрові платежі заскладними, могли бути впевненими, що їм заплатять готівкою, коли вони йдуть до магазину", - пояснив норвезький депутат від Партії центру Сігбйорн Г'єлсвік.
Він зауважив, що повномасштабна війна в Європі підтвердила необхідність бути готовим до надзвичайних ситуацій.
"Недарма Норвезький директорат цивільного захисту рекомендує всім мати вдома трохи готівки. Тому сьогоднішнє рішення також є важливим заходом готовності", - додав парламентар.
Минулого року австрійський канцлер Карл Негаммер запропонував закріпити в конституції країни право на використання готівки, яка залишається популярною.
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