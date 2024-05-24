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АНАЛІТИКА

ЄС погрожує Угорщині судом через її скандальний закон про «захист суверенітету»

 

Європейська комісія попередила Угорщину, що може звернутись до Суду ЄС у разі, якщо та не приведе свій закон про «захист національного суверенітету» у відповідність до європейського права.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, яке цитує "Європейська правда".

Виконавчий орган Євросоюзу повідомив, що вирішив надіслати Угорщині "мотивовану думку" щодо порушення права ЄС її національним законом про "захист суверенітету".

Там нагадують, що ще в лютому почали процедуру проти Будапешта через цей закон і попросили надати пояснення, які, однак, "не зняли занепокоєння Комісії".

"Саме тому сьогодні Єврокомісія вирішила надіслати мотивовану думку. Тепер Угорщина має два місяці, щоб відповісти та вжити необхідних заходів. В іншому випадку Комісія може ухвалити рішення про передання справи до Суду Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

З лютого в Угорщині, відповідно до закону про "захист суверенітету", працює нове Управління із захисту суверенітету, очолюване колишнім керівником проурядових ЗМІ. Воно має повноваження вести на власний розсуд розслідування проти будь-якої організації, яку підозрюють у фінансуванні з-за кордону, й домагатись її закриття.

Також закон забороняє кандидатам і політичним партіям "використовувати іноземне фінансування для впливу" під загрозою кримінальної відповідальності.

Угорські громадські організації раніше виступили проти закону, назвавши його таким, що дозволяє угорській владі фактично переслідувати будь-кого за інакодумство.

Негативний висновок щодо закону також надала Венеційська комісія Ради Європи.
 

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