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АНАЛІТИКА

Більше європейців почали оптимістично дивитись на майбутнє ЄС

 

Напередодні виборів до Європарламенту опитування показало зростання кількості людей у ЄС, які з оптимізмом дивляться на майбутнє Євросоюзу.

Про це свідчить останнє опитування Eurobarometer, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, понад шість з десяти громадян у ЄС (62%) оптимістично налаштовані щодо майбутнього Європейського Союзу, що свідчить про незначне зростання порівняно з попереднім опитуванням восени 2023 року, коли таких опитаних був 61%.

Їхня довіра до ЄС також зросла і зараз становить 49%, тоді як довіра до національних урядів - 33%.

Майже шість громадян ЄС з десяти задоволені тим, як працює демократія в ЄС (57%) і в їхніх країнах (58%).

Майже три чверті респондентів (74%) заявили, що відчувають себе громадянами ЄС, що є найвищим показником за останні два десятиліття.

Сприйняття ситуації в європейській економіці покращилося з осені 2023 року: 47% респондентів оцінюють її як "добру", що є найвищим показником з 2019 року.

В межах вивчення громадської думки між 3 та 28 квітня було опитано 26 399 осіб з 27 країн ЄС.

За даними цього ж опитування, абсолютна більшість жителів ЄС хочуть, аби на рівні Євросоюзу посилилася співпраця в оборонній сфері.

Крім того, 87% жителів ЄС погоджуються, що постраждалим від війни в Україні потрібно надавати гуманітарну підтримку, а 83% вважають, що слід приймати в країнах Євросоюзу українських біженців.
Ключові теги: ЄС
 

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