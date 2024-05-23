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Більше європейців почали оптимістично дивитись на майбутнє ЄС
17:57 23.05.2024 |
Напередодні виборів до Європарламенту опитування показало зростання кількості людей у ЄС, які з оптимізмом дивляться на майбутнє Євросоюзу.
Про це свідчить останнє опитування Eurobarometer, повідомляє "Європейська правда".
Згідно з опитуванням, понад шість з десяти громадян у ЄС (62%) оптимістично налаштовані щодо майбутнього Європейського Союзу, що свідчить про незначне зростання порівняно з попереднім опитуванням восени 2023 року, коли таких опитаних був 61%.
Їхня довіра до ЄС також зросла і зараз становить 49%, тоді як довіра до національних урядів - 33%.
Майже шість громадян ЄС з десяти задоволені тим, як працює демократія в ЄС (57%) і в їхніх країнах (58%).
Майже три чверті респондентів (74%) заявили, що відчувають себе громадянами ЄС, що є найвищим показником за останні два десятиліття.
Сприйняття ситуації в європейській економіці покращилося з осені 2023 року: 47% респондентів оцінюють її як "добру", що є найвищим показником з 2019 року.
В межах вивчення громадської думки між 3 та 28 квітня було опитано 26 399 осіб з 27 країн ЄС.
За даними цього ж опитування, абсолютна більшість жителів ЄС хочуть, аби на рівні Євросоюзу посилилася співпраця в оборонній сфері.
Крім того, 87% жителів ЄС погоджуються, що постраждалим від війни в Україні потрібно надавати гуманітарну підтримку, а 83% вважають, що слід приймати в країнах Євросоюзу українських біженців.
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