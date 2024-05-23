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Росіяни прибрали фарватерні мітки з естонської частини річки Нарва, Естонія чекає пояснень
16:37 23.05.2024 |
Російські прикордонники прибрали з естонських вод на річці Нарва буї, що маркують судноплавне русло і встановлюються заново кожної весни, Естонія чекає пояснень з цього приводу.
Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".
В ніч на 23 травня російські прикордонники прибрали кілька десятків буїв, розташованих в естонській частині Нарви, які маркують судноплавне русло річки. Естонія щорічно встановлює ці буї перед початком літа, іноді зі змінами - оскільки глибина річки у тій чи іншій зоні з часом змінюється. Цьогоріч їх почали встановлювати 13 травня.
Керівник регіонального бюро прикордонної охорони Еерік Пургель пояснив, що до початку повномасштабної війни Росії проти України Естонія та Росія встановлювали маркери фарватеру за взаємною згодою, але з 2023 року РФ не погоджується з пропозиціями Естонії.
"Ми вирішили встановити плавучі мітки на літній сезон згідно з домовленістю 2022 року, тому що вони необхідні для запобігання навігаційним помилкам, щоб наші рибалки та відпочивальники помилково не зайшли у російські води", - пояснив Пургель.
За його словами, цьогоріч в РФ заявили, що не згодні з місцем встановлення близько половини із 250 буїв. За минулу ніч російські прикордонники зняли 24 буї, частина з яких належали до тих, зі встановленням яких Росія не погоджувалася.
"Департамент поліції та прикордонної охорони зв'язався з російською прикордонною службою та вимагає пояснень щодо зняття буїв, а також їхнього повернення. Департамент чекає від Росії доказів того, що раніше погоджений фарватер змінився, і якщо докази не будуть надані, ми продовжимо встановлення буїв", - додав Пургель.
Прем'єрка Кая Каллас у першому коментарі щодо інциденту зазначила, що Таллінн буде підходити до випадку врівноважено та, за необхідності, консультуватися із союзниками.
"Ми зараз бачимо це частиною ширшої схеми, коли Росія намагається своїми діями сіяти тривогу", - зазначила Каллас.
Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна зазначив, що випадок варто сприймати спокійно, тому що це частина провокативної поведінки, до якої останнім часом вдається Росія.
Нагадаємо, на початку тижня набув розголосу проєкт, опублікований на сайті уряду Росії, що свідчив про наміри Москви в односторонньому порядку змінити морські кордони з сусідами у Балтійському морі. За деякий час проєкт зник із сайту.
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