Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росіяни прибрали фарватерні мітки з естонської частини річки Нарва, Естонія чекає пояснень

Росіяни прибрали фарватерні мітки з естонської частини річки Нарва, Естонія чекає пояснень

 

Російські прикордонники прибрали з естонських вод на річці Нарва буї, що маркують судноплавне русло і встановлюються заново кожної весни, Естонія чекає пояснень з цього приводу.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

В ніч на 23 травня російські прикордонники прибрали кілька десятків буїв, розташованих в естонській частині Нарви, які маркують судноплавне русло річки. Естонія щорічно встановлює ці буї перед початком літа, іноді зі змінами - оскільки глибина річки у тій чи іншій зоні з часом змінюється. Цьогоріч їх почали встановлювати 13 травня.

Керівник регіонального бюро прикордонної охорони Еерік Пургель пояснив, що до початку повномасштабної війни Росії проти України Естонія та Росія встановлювали маркери фарватеру за взаємною згодою, але з 2023 року РФ не погоджується з пропозиціями Естонії.

"Ми вирішили встановити плавучі мітки на літній сезон згідно з домовленістю 2022 року, тому що вони необхідні для запобігання навігаційним помилкам, щоб наші рибалки та відпочивальники помилково не зайшли у російські води", - пояснив Пургель.

За його словами, цьогоріч в РФ заявили, що не згодні з місцем встановлення близько половини із 250 буїв. За минулу ніч російські прикордонники зняли 24 буї, частина з яких належали до тих, зі встановленням яких Росія не погоджувалася.

"Департамент поліції та прикордонної охорони зв'язався з російською прикордонною службою та вимагає пояснень щодо зняття буїв, а також їхнього повернення. Департамент чекає від Росії доказів того, що раніше погоджений фарватер змінився, і якщо докази не будуть надані, ми продовжимо встановлення буїв", - додав Пургель.

Прем'єрка Кая Каллас у першому коментарі щодо інциденту зазначила, що Таллінн буде підходити до випадку врівноважено та, за необхідності, консультуватися із союзниками.

"Ми зараз бачимо це частиною ширшої схеми, коли Росія намагається своїми діями сіяти тривогу", - зазначила Каллас.

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна зазначив, що випадок варто сприймати спокійно, тому що це частина провокативної поведінки, до якої останнім часом вдається Росія.

Нагадаємо, на початку тижня набув розголосу проєкт, опублікований на сайті уряду Росії, що свідчив про наміри Москви в односторонньому порядку змінити морські кордони з сусідами у Балтійському морі. За деякий час проєкт зник із сайту.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,9205
  0,0955
 0,24
EUR
 1
 43,3137
  0,2031
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 11:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6385  0,03 0,07 40,1538  0,01 0,04
EUR 42,9008  0,00 0,01 43,6542  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8650  0,01 0,03 39,9000  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес