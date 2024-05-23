Сенат Польщі ухвалив закон про обмеження допомоги українським біженцям

Верхня палата польського парламенту (Сенат) без внесення поправок ухвалила урядовий закон щодо продовження легальності перебування і допомоги українцям, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії.

Закон на засіданні Сенату 22 травня підтримали 87 сенаторів, чотири були проти, один сенатор утримався, передає кореспондент Укрінформу.

На розгляд Сенату закон потрапив 16 травня.

Як повідомляв Укрінформ, нижня палата польського парламенту (Сейм) під час засідання 15 травня ухвалила законопроєкт щодо продовження легальності перебування і допомоги українцям, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії, до 30 вересня 2025 року.

У цілому Сейм підтримав законопроєкт, розроблений урядом Польщі, депутати внесли в нього незначні поправки. Зокрема, депутати прийняли поправки щодо розтягнення до чотирьох місяців терміну подачі документів про тимчасове виконання фаху лікаря, стоматолога, медсестри й акушерки, а також визнання свідоцтва про освіту країн, які анулювали угоду про взаємне визнання з Польщею дипломів (таким чином зробила Білорусь).

Змінами до закону, ухваленому в березні 2022 року, передбачається, що соціальна допомога за програмами «800+» (щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих) і «добрий старт» (одноразова допомога у розмірі 300 злотих) надаватиметься українським сім'ям у випадку, якщо дитина шкільного віку ходить до польської школи.

В уряді Польщі пояснюють таке нововведення тим, що Польща є єдиною країною, де діє гібридна система освіти для українських дітей (близько 200 тис. українських дітей навчається у польських школах, а інша частина перебуває в українській дистанційній системі освіти). У Польщі віддавна нарікають, що вони не можуть перевірити, яким чином ці діти навчаються, а тому запровадження такої вимоги розглядається як вирівнювання шансів усіх дітей на отримання базової освіти. В уряді РП вважають, що завдяки цьому положенню в польських школах з нового навчального року додасться 80 тис. українських дітей.

Іншим важливим нововведення у законопроєкті про допомогу українцям є можливість зміни статусу перебування українців у Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років. Для цього треба буде актуалізувати свої дані у базі PESEL UKR (польська ідентифікаційна система, UKR - призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року.

Водночас цей закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, що претендує на отримання номера PESEL в Польщі. Зокрема, єдиним способом підтвердження особи вважатиметься пред'явлення дійсного проїзного документа громадянина України.

Закон передбачає скасування одноразової соціальної допомоги в Польщі для українських воєнних біженців у розмірі 300 злотих (75 дол.), а також скасування грошової компенсації для власників приватного житла, які надавали проживання та харчування воєнним біженцям з України.

Після затвердження закону у Сеймі та Сенаті його має підписати президент. Документ має набути чинності в Польщі до 1 липня цього року.

Станом на сьогодні у Польщі продовжили до 30 червня дію попередньої версії закону, дія якого завершилася 4 березня.

Рада ЄС своїм рішенням продовжила тимчасовий захист для переміщених осіб з України до 30 вересня 2025 року.

У Польщі на сьогодні перебуває близько мільйона українських біженців.