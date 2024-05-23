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АНАЛІТИКА

Роснєфть просить Кремль компенсувати витрати на захист НПЗ від дронів

 

Найбільша російська нафтова компанія "Роснєфть" звернулася до уряду з проханням компенсувати витрати на захист нафтових переробних заводів (НПЗ) від атак безпілотників. Про це йдеться в листі голови компанії Ігоря Сєчіна до прем'єр-міністра Михайла Мішустіна. З листом ознайомився російський "Коммерсантъ".

Сєчін підкреслив, що через зростання "терористичних ризиків" Роснєфть змушена впроваджувати широкий і витратний комплекс заходів фізичного захисту нафтових об'єктів від дронів. Він нагадав, що після ударів безпілотників раніше Роснєфть призупиняла роботу установок на Сизранському, Рязанському, Куйбишевському та Туапсинському НПЗ.

У зв'язку з цим Сєчін запропонував компенсувати компанії витрати на безпеку шляхом відрахувань з податку на видобуток корисних копалин (НДПІ) або податку на прибуток, а також шляхом збільшення зворотного акцизу на нафту.

Голова Роснєфті також вказав на проблеми з модернізацією НПЗ через санкції, які обмежили постачання обладнання та призвели до зростання витрат на логістику і будівельні роботи. Він запропонував уряду продовжити до 2033 року термін отримання інвестиційної надбавки до зворотного акцизу на нафту для НПЗ, що впроваджують нові установки глибокої переробки.

Крім того, Сєчін вважає за необхідне відмовитися від проміжної умови отримання інвестиційної надбавки, згідно з якою інвестиції в НПЗ у 2019-2024 роках повинні складати не менше як 30 млрд руб.

За останній рік найбільші енергетичні компанії Росії витратили щонайменше 1 млрд руб. на закупівлю засобів протидії безпілотникам, підрахували "Важные истории" на основі тендерів Роснєфті, Лукойлу, Башнєфті, Славнєфті та Транснєфті.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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