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АНАЛІТИКА

Південна Корея виділить 19 мільярдів доларів на підтримку своїх виробників мікросхем

 

Південна Корея оголосила про пакет підтримки на 19 мільярдів доларів США для своїх виробників мікросхем, посилаючись на необхідність не відставати в цих сферах в умовах "тотальної війни" на світовому ринку напівпровідників.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з пакетом, президент країни Юн Сок Йол заявив, що через державний Корейський банк розвитку планується програма фінансової підтримки на суму близько 17 трильйонів вон для підтримки інвестицій напівпровідникових компаній.

"Як ми всі знаємо, напівпровідники - це сфера, де ведеться тотальна національна війна. Перемога чи поразка залежить від того, хто першим зможе створити передові напівпровідники", - сказав Юн на зустрічі з вищими посадовими особами уряду.

Південна Корея, де розташовані провідні світові виробники мікросхем пам'яті Samsung Electronics і SK Hynix відстала від деяких конкурентів у таких сферах, як проектування мікросхем і контрактне виробництво мікросхем.

За даними офісу президента Кореї, частка Південної Кореї в глобальному секторі безфабричного виробництва, в якому домінують такі компанії, як американський гігант Nvidia, що розробляють чіпи, але передають їх виробництво на аутсорсинг, становила близько 1%. Також спостерігався розрив між місцевими виробниками мікросхем і провідними контрактними виробниками мікросхем, такими як тайванська TSMC.

Юн заявив, що буде створено фонд у розмірі 1 трильйона вон для підтримки виробників обладнання та безфабричних компаній.

Цей пакет є більшим, ніж плани, озвучені міністром фінансів країни Чхве Сан Моком на початку цього місяця, коли він заявив, що уряд націлений на підтримку інвестицій в мікросхеми та дослідження на суму понад 10 трильйонів вон.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Корея
 

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