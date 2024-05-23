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FT: ЄС планує закрити білоруський шлях ввезення розкішних авто до Росії
12:23 23.05.2024 |
ЄС готується посилити санкції проти Білорусі, щоб закрити лазівку, яка дозволяла Москві імпортувати розкішні автомобілі та інші західні товари, заборонені впровадженими раніше санкціями.
Про це повідомило видання Financial Times, посилаючись на проєкт санкційного рішення ЄС, пише "Європейська правда".
ЄС вже запровадив кілька раундів санкцій проти режиму білоруського диктатора Александра Лукашенка, але обмеження щодо Білорусі були слабшими, ніж щодо Росії. Це дозволило Кремлю використовувати свого союзника як лазівку для постачання західних товарів, які використовують у військових діях, а також предметів розкоші.
Нові обмеження, які обговорюють країни-члени ЄС, мають на меті "мінімізувати ризик обходу" санкцій. Нові санкції заборонять експорт до Білорусі і через неї технологій і товарів, які можуть мати військове застосування, а також скрапленого природного газу.
ЄС також припинить імпорт алмазів з Білорусі, що є дзеркальним відображенням нещодавньої заборони на каміння російського походження.
Також санкції повинні зупинити потік елітних авто до Росії. За нинішньої системи європейські автовиробники все ще можуть продавати свої автомобілі високого класу в Білорусь, але не в Росію.
"Люди з оточення Лукашенка, які мали зв'язки з Росією, були великими бенефіціарами цього. Вони збагачувалися... Ми також знаємо, що саме так предмети розкоші потрапляють до Росії - через Білорусь", - сказав Вітіс Юрконіс, директор проєктів аналітичного центру Freedom House у Вільнюсі.
Нагадаємо, Єврокомісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14-го пакета санкцій проти Росії, який містить, серед іншого, обмеження на імпорт СПГ з Росії.
У квітні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтвердив, що ЄС почав роботу над наступним, чотирнадцятим пакетом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.
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