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Європейський фонд солідарності для українських фільмів виділив EUR400 тис. на вісім проєктів
12:12 23.05.2024 |
Європейський фонд солідарності для українських фільмів оголосив результати першого раунду конкурсу Фонду у 2024 році, повідомляє Державне агентство з питань кіно.
"Загалом 8 проєктів, включаючи 5 документальних та 3 ігрових фільми, отримають підтримку на загальну суму 400 000 євро для завершення стрічок", - ідеться в повідомленні пресслужби Держкіно.
Зокрема, підтримку отримали документальні фільми "Прислухаючись до світу", режисерка Єлизавета Сміт; "Maidan Time Machine", режисери Володимир Тихий і Роман Любий; "Тиха повінь", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук; "Донька", режисер Єгор Олєсов; "The Soldier's Journey", режисерка Олена Максьом.
Підтримку також отримали ігрові фільми "Timestamp", режисерка Катерина Горностай, "До перемоги!", режисер Валентин Васянович, "Війна очима тварин", режисер Мирослав Слабошпицький, Юлія Шашкова, Олексій Мамедов, Максим Тузов, Андрій Лідаговський, Святослав Костюк.
Проєкти були відібрані завдяки їх значущості та вагомому внеску в культурну спадщину України.
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