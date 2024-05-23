Росію та Білорусь планують виключити з Асоціації європейських торгово-промислових палат

На черговому засіданні Асоціації європейських торгово-промислових палат планують ініціювати виключення Росії та Білорусі як країн, політика яких не відповідає принципам Європи.

Про це заявив президент Латвійської торгово-промислової палати, заступник президента Асоціації європейських торгово-промислових палат Айгарс Ростовскіс під час 10-го засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового і науково-технічного співробітництва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Росія та Білорусь є членами Європейської торгової палати (Асоціації європейських торгово-промислових палат - ред.). Ми розпочинаємо процес виключення їх із цього складу. Я сподіваюся, що незабаром нам вдасться, попри всі складнощі процесу, виключити їх із Торгової палати, оскільки їхня політика не відповідає принципам Європи. Сподіваюся, що на черговому засіданні ми досягнемо успіху в цьому питанні», - сказав Ростовскіс.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов зазначив, що виключення Росії та Білорусі з міжнародних організацій є позитивним явищем.

«Для України будь-яке відлучення Росії та Білорусі від цивілізованого світу є позитивним. Чи це показує позицію наших європейських партнерів у відбитті збройної агресії Російської Федерації, чи це стосується того, що Латвія разом з іншими країнами Балтії відмовляється від імпорту російського продовольства, заміщуючи його українським, чи це питання диверсифікації ринків Латвії загалом. Тобто цей крок є для нас важливим», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 22 травня у Києві відбулося 10-е засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового і науково-технічного співробітництва, де йшлося про подальшу економічну співпрацю між Україною та Латвією.