Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Норвегія заборонила в’їзд російським туристам

 

Норвезький уряд заборонив громадянам Росії відвідувати країну з туристичною та іншою "несуттєвою" метою. В'їзд для таких осіб буде закритий із 29 травня.

Про це повідомили на сайті уряду країни, передає The Moscow Times.

Винятки передбачені для росіян, які їдуть до близьких родичів (батьків, подружжя, співмешканців і дітей), а також направляються з метою роботи або навчання в Норвегію чи іншу країну Шенгенської зони.

Обмеження на в'їзд до скандинавської країни поширюватиметься як на тих, хто має візи, видані Норвегією до весни 2022 року, так і на власників віз, виданих іншими країнами Шенгенської угоди.

У норвезькому уряді наголошують, що це рішення пов'язане з бажанням країни підтримати союзників та партнерів, які раніше запровадили обмеження через війну Росії проти України.

Норвегія не входить до складу Європейського Союзу, але дотримується більшості санкцій, запроваджених проти Росії у зв'язку з війною в Україні. Ще у перші місяці після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році країна перестала видавати росіянам туристичні візи.

Восени 2023 року влада Норвегії заборонила в'їжджати на свою територію легковим машинам з російськими номерами місткістю до дев'яти осіб. Це сталося після того, як Єврокомісія прирівняла в'їзд машин із російськими номерами до забороненого імпорту.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,9205
  0,0955
 0,24
EUR
 1
 43,3137
  0,2031
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 11:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6385  0,03 0,07 40,1538  0,01 0,04
EUR 42,9008  0,00 0,01 43,6542  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8650  0,01 0,03 39,9000  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес