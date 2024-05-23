США відкриють тендер на постачання урану внутрішнього виробництва

У червні Сполучені Штати Америки оголосять тендер на суму 3,4 млрд дол на постачання низькозбагаченого урану для виробництва ядерного палива від місцевих компаній.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому" з посиланням на NucNet.

Виділення цих коштів є частиною плану відмови країни від палива, імпортованого з Росії, і частиною стратегії відновлення внутрішнього виробництва ядерного палива, пояснили в "Енергоатомі".

Це сталося після підписання президентом США Джо Байденом закону про заборону імпорту з Росії. Один з авторів закону, республіканець Джон Баррассо, зауважує, що заборона імпорту російського урану надасть поштовх американській промисловості, позбавить коштів російську військову машину і допоможе відродити внутрішнє виробництво урану.