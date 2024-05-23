Росіяни виїжджають з Туреччини через проблеми з легалізацією проживання і не лише, – Reuters

Десятки тисяч росіян, які втекли до Туреччини після вторгнення Росії в Україну, переїхали до інших країн за останній рік через проблеми з отриманням посвідки на проживання, високими цінами та труднощами з отриманням банківських послуг через санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цього місяця кількість росіян із посвідками на проживання в Туреччині впала до 96 000, що на третину менше порівняно зі 154 000 наприкінці 2022 року, свідчать офіційні дані.

Громадяни РФ скаржаться на труднощі з отриманням посвідки на проживання з початку 2023 року. У розмові з агентством вони повідомили, що отримання посвідки зараз коштує близько 2000 доларів.

Також причиною переїзду називають стрімке зростання витрат - інфляція в Туреччині досягла 70% минулого місяця. Крім того, росіяни в результаті дії санкцій мають труднощі з отриманням основних банківських послуг в Туреччині.

Управління міграцією Туреччини заявило, що всі відхилені заявки на дозвіл на проживання включають обґрунтування рідною мовою іноземців відповідно до законів, і що заявники можуть вільно використовувати засоби правового захисту.

Масовий від'їзд росіян з РФ

Масова втеча росіян з РФ почалася після того, як у вересні 2022 року російський диктатор Володимир Путін оголосив мобілізацію для війни проти України.

Кремль не оприлюднив жодних даних про втечу, проте Центр змішаної міграції Данської ради у справах біженців каже, що близько 800 000 громадян Росії переїхали за кордон після вторгнення в Україну.

Росіяни в Туреччині

Туреччина, яка має теплі стосунки як з Москвою, так і з Києвом, зберегла безвізовий режим для росіян та не приєдналася до санкцій Заходу проти РФ.

Тодішній міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що російські олігархи та їхні яхти вітаються, але для ведення бізнесу вони повинні дотримуватися міжнародного права.

Дані Trade Registry Gazette показують, що кількість створених компаній з російським капіталом скоротилася до 68 у 2023 році зі 140 у 2022 році.

Біріз Карачай, професор політології Стамбульського університету торгівлі, каже, що російські мігранти переїжджають до Сербії, Чорногорії та навіть до країн Латинської Америки, таких як Аргентина та Бразилія.

«Економічно, соціально, культурно вони відчувають близькість до Туреччини, але Туреччина зараз не хоче мати занадто багато іноземців. Економічні проблеми також змушують їх страждати в Туреччині», - сказала вона.

Нещодавно Інститут масової інформації писав, що Російська Федерація заманює мігрантів, а також своїх громадян на фронт воювати проти України обіцяючи фальшиві можливості працевлаштування. Їм обіцяють фальшиві контракти з обіцянкою одноразової виплати 405 тисяч рублів (близько 4400 доларів).