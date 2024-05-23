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АНАЛІТИКА

Польща посилить своє ППО спеціальними аеростатами: як вони працюють

 

Польща уклала контракт на закупівлю аеростатів Barbara, які будуть використовуватись для спостереження за кордонами з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт польського оборонного відомства.

Влада Польщі вирішила закупити чотири розвідувальні аеростати Barbara. Вартість яких оцінюється в 960 млн доларів. Вони будуть розміщені вздовж східного та північно-східного кордону Польщі.

Міноборони Польщі зазначає, що аеростати Barbara здатні виявляти ракети, літаки, безпілотники та плавучі засоби у радіусі понад 300 км. Польща буде першою країною у Європі, яка отримає такі розвідувальні аеростати.

Зауважимо, Польща ще у 2023 році відправила до США запит щодо закупівлі аеростатів, і лише у лютому 2024 року Держдепартамент схвалив його.

Аеростати містять в собі радари для сканування повітряного простору та поверхні землі, бортові радари раннього попередження з можливістю ідентифікації "свій-чужий", а також відповідні системи наземного управління.

Вони мають перевагу над пілотованою авіацією - зокрема тривалішим перебуванням у повітрі та відсутністю екіпажу на борту.

Питання польсько-білоруського кордону

Білорусь продовжує провокувати ситуацію на кордоні з Польщею. Зокрема, для цього застосовують мігрантів або військові навчання. Зокрема нещодавно польські прикордонники викрили групу з 220 іноземців, які намагались перетнути кордон з Білорусі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Польща
 

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