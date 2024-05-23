Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція підтримала план США з використання активів РФ для фінансування України

 

Французький уряд підтримав пропозицію США щодо використання майбутніх доходів, отриманих від заморожених російських активів, які переважно знаходяться в Європі, для підтримки допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів доларів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер перед зустріччю країн G7 в італійському місті Стреза зазначив, що Париж відкритий до використання доходів від активів РФ "якнайкраще і якнайшвидше в межах міжнародного права".

"США зробили пропозиції, які знаходяться в межах міжнародного права, і ми будемо працювати над ними конструктивно й відкрито з метою досягнення угоди щодо цього фундаментального питання фінансової підтримки України до кінця зустрічі країн G7 у Стрезі", - сказав він.

Ле Мер зауважив, що раніше попереджав владу США про те, що повна конфіскація активів суперечитиме міжнародному праву й правилам світової фінансової системи.

Оскільки, за даними ЗМІ, Німеччина також підтримала план США, зростають шанси, що його можуть схвалити на зустрічі лідерів країн G7 13-15 червня, зазначає Bloomberg.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна наполягає на конфіскації та передачі їй усіх заморожених на Заході активів Російської Федерації.

Перед цим Рада ЄС схвалила передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,8250
  0,0198
 0,05
EUR
 1
 43,1106
  0,1537
 0,36

Курс обміну валют на вчора, 10:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6092  0,09 0,24 40,1396  0,10 0,25
EUR 42,8960  0,07 0,16 43,6708  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8750  0,09 0,21 39,9000  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес