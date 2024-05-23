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АНАЛІТИКА

Франція здійснила успішне випробування модернізованого ядерного носія

 

Франція 22 травня здійснила перше випробування модернізованої ракети ASMPA-R, здатної нести ядерну боєголовку, з винищувача Rafale, над своєю територією.

Про це йдеться в заяві міністра національної оборони Франції Себастьєна Лекорню, повідомляє "Європейська правда".

Модернізована стратегічна ракета середньої дальності класу "повітря-земля" ASMPA-R без боєголовки "була випущена з літака Rafale B Стратегічних Військово-повітряних сил після польоту, що представляв собою ядерний наліт", зазначається в заяві.

Лекорню окремо привітав "усі сили, команди Міністерства (оборони. - Ред.) і промислових партнерів, залучених до операції".

Ракета ASMPA-R розробляється концерном MBDA і була випробувана в межах операції "Дюрандаль". Ця операція з відпрацювання стратегічного повітряного удару здійснювалась над територією Франції.

"ASMPA-R відповідає прагненню президента Франції зберегти оперативну надійність французьких збройних сил у довгостроковій перспективі", - додали у французькому Міноборони.

Франція планує витратити близько 13% військового бюджету протягом наступних років на модернізацію ядерного потенціалу. У її межах вона планує до 2035 року створити ядерну ракету 4-го покоління класу "повітря-земля" ASN4G.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий обговорити використання французької ядерної зброї як частини "надійної європейської оборони" від загроз з боку Росії.
Ключові теги: Франція
 

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