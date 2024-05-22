ЄС підвищує ціни на шенгенські візи через інфляцію

Європейський Союз остаточно схвалив рішення про підвищення цін на шенгенські візи, яке набуде чинності з 11 червня.

Відповідне рішення 22 травня опублікували в Офіційному журналі ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з ухваленою ще 14 березня пропозицією Європейської комісії, вартість шенгенської візи для дорослих збільшиться з 80 до 90 євро, а для дітей віком від шести до 12 років - із 40 до 45 євро.

В окремих випадках вартість візи може становити 135 або 180 євро, якщо до країни застосовується спецпроцедура за статтею 25а(2) Візового кодексу ЄС.

У своєму обґрунтуванні підвищення цін Європейська комісія пояснювала, що це необхідно через інфляцію та перегляд заробітних плат для службовців ЄС. Єврокомісія має право пропонувати такий перегляд кожні три роки.

Рішення набуває чинності на дванадцятий день після опублікування в Офіційному журналі ЄС, тобто з 11 червня.

України, нагадаємо, підвищення цін не стосується, тому що на неї поширюється дія безвізового режиму з Європейським Союзом.

Минулого року в ЄС заявили, що в цілому Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації, але потрібні подальші зусилля, де це можливо.