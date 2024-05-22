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АНАЛІТИКА

З сайту уряду Росії зник проєкт про односторонню зміну морських кордонів у Балтиці

 

Із сайту уряду Росії зник проєкт закону від російського Міністерства оборони щодо односторонньої зміни кордонів із сусідами у Балтійському морі.

Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Законопроєкт, що привернув увагу The Moscow Times у вівторок, вже відсутній на сайті уряду. В архівах залишилася копія опису проєкту, який російське Міноборони пропонувало до розгляду.

Нагадаємо, у вівторок на сайті уряду помітили проєкт, що свідчив про наміри РФ оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.

Для цього хотіли змінити географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

Литва після появи новини назвала це провокацією. Фінляндія повідомила, що "уточнює деталі".

Очільник МЗС Естонії припустив, що метою появи цього документа було "посіяти сум'яття".

Тим часом очільник комітету із закордонних справ естонського Рійгікогу заявив, що це новий сигнал про те, що НАТО час "прокинутися" і почати адекватно реагувати на дії Росії.
 

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