Для мільярдерів у США високі податки є більшим ризиком, ніж глобальний конфлікт

Для найбагатших сімей світу головний ризик протягом наступних п'яти років - великий геополітичний конфлікт, але не для США. Там сімейні клани більше бояться високих податків, свідчить дослідження швейцарського банку UBS.

Згідно зі щорічним звітом The Global Family Office Report, загалом у світі "сімейні офіси" (фірми, створені найбагатшими кланами світу для управління активами та багатством) кажуть, що геополітичний конфлікт буде найбільшим ризиком у середньостроковій перспективі. Далі зі значним відставанням йдуть кліматичні зміни та боргова криза.

Ризики війни у Європі відчуваються сильніше, ніж в інших регіонах світу.

Близько 71% європейських "сімейних офісів" назвали геополітичний конфлікт головним протягом наступних п'яти років.

З іншого боку Атлантичного океану ситуація дещо інша. Хоча американські мільярдери визнають ризик конфлікту протягом найближчого часу, у тривалішій перспективі для них більшим ризиком є підвищення податків.

У Японії та Південній Кореї оцінюють ризики приблизно так само, як і в Європі, а для сімейних офісів Південно-Східної Азії, як і США, податки на першому місці.

У звіті UBS зібрані відповіді 320 респондентів, середній чистий капітал кожної сім'ї-учасника становив $2,6 млрд. Дослідження проводилося з січня до березня 2024 року.