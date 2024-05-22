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Китай може запровадити 25% мита на авто з США і ЄС
12:25 22.05.2024 |
Китай готовий запровадити тарифи до 25% на імпортні автомобілі автовиробників ЄС та США на тлі ескалації торговельної напруженості.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
"Китай дав зрозуміти, що готовий запровадити мита на імпортні автомобілі з великими двигунами на рівні 25%, оскільки торговельна напруженість у відносинах зі США та Європейським Союзом зростає", - пише агентство.
Китайська торгова палата в ЄС заявила, що про потенційний крок її поінформували "інсайдери". Мита торкнуться європейських і американських автовиробників і матимуть "значний" вплив на відносини з ЄС, додали в палаті.
Акції європейських автовиробників, які найбільше постраждають від потенційного тарифу, впали в середу, причому Mercedes-Benz Group AG і BMW AG впали більш ніж на 2% на початку торгів.
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