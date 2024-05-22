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АНАЛІТИКА

США вважають, що Росія запустила супутник, який є протикосмічною зброєю

 

Американська розвідка вважає, що минулого тижня Росія запустила супутник, який є зброєю, здатною перевіряти і атакувати інші супутники у космосі.

Про це, як повідомило агентство Reuters, заявило Космічне командування США (USSPACECOM) у вівторок, пише "Європейська правда".

16 травня російська ракета "Союз" стартувала з космодрому Плесецьк і вивела на низьку навколоземну орбіту щонайменше дев'ять супутників, в тому числі КОСМОС 2576.

Це тип російського військового космічного апарату-"інспектора", який американські офіційні особи давно засуджують як такий, що демонструє небезпечну поведінку в космосі.

"Ми спостерігали номінальну активність і вважаємо, що це, ймовірно, протикосмічна зброя, здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті", - заявив представник USSPACECOM в інтерв'ю агентству.

"Росія розмістила цю нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США", - додав співрозмовник агентства.

COSMOS 2576 нагадує раніше розгорнуті контркосмічні вантажі 2019 і 2022 років, зазначає USSPACECOM. У минулому росіяни вже розгортали супутники поблизу чутливих американських супутників-шпигунів.

За словами американського посадовця, знайомого з даними розвідки, американські спецслужби очікували запуску КОСМОС 2576 і поінформували союзників про свою оцінку супутника ще до його розгортання в космосі.

Запуск також включав цивільні супутники, розгорнуті на різних орбітах.

"Таке поєднання військового і цивільного корисного навантаження було абсолютно несподіваним. Ніколи раніше не бачив такого в російських запусках", - сказав Барт Хендрікс, аналітик, який давно відстежує російську космічну програму.

КОСМОС 2576 схожий на супутники, які Росія запустила у 2019 і 2022 роках, і які, за твердженням США, були контркосмічною зброєю. Супутник 2019 року виводив у космос об'єкт, який тісно слідував за супутником Національного розвідувального управління США (NRO).

Станом на вівторок КОСМОС 2576 не наближався до американського супутника, але космічні аналітики помітили, що він перебуває в тому ж орбітальному кільці, що й USA 314, супутник Національного офісу рекогностування США розміром з автобус, запущений у квітні 2021 року. Місія офісу рекогностування полягає у запуску та експлуатації розвідувальних супутників федерального уряду США.

Російський супутник, схоже, рухається орбітальною траєкторією USA 314 з більшою швидкістю, що свідчить про те, що з часом вони зблизяться.

Як відомо, США в приватному порядку застерегли Росію від розгортання нової ядерної зброї у космосі, здатної вивести з ладу велику кількість супутників.

Американські посадовці вважають, що Росія запустила щонайменше один супутник, КОСМОС 2553, пов'язаний з її програмою створення ядерної космічної зброї, за словами посадовців, знайомих з даними розвідки.

Офіційно США повідомили Конгресу і союзникам у Європі про нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом, який може становити міжнародну загрозу.

Ключові теги: США, Росія
 

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