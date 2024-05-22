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АНАЛІТИКА

Кількість банкрутств зросла у 2023 р. у більшості країн, тренд може продовжитися - D&B

 

Кількість корпоративних банкрутств в основних економіках світу зросла у 2023 році другий рік поспіль на тлі високих процентних ставок, скасування постковідних заходів підтримки, інфляційного тиску і нестійкого попиту, свідчать дані міжнародної компанії Dun&Bradstreet.

Кількість визнаних неспроможними бізнесів збільшилася в більш ніж половині з 45 країн, за якими Dun&Bradstreet щорічно аналізує дані. Водночас у 14 країнах, серед яких - США, Франція, Велика Британія, Канада, Польща, показник 2023 р. перевищив допандемійний рівень.

У США кількість банкрутів зросла за рік на 79% і досягла рекордних за 10 років позначок, у Канаді - на 70%, Польщі - на 56%, Індії та Нідерландах - на 53%, Україні - на 48%.

Водночас у 10 країнах зафіксовано, навпаки, зниження банкрутств більш ніж на 10% - зокрема, у Хорватії (35%), Білорусі (29%), Італії (23%), Туреччині (19%), Росії (18%).

У середньому по всіх країнах кількість бізнесів, що розорилися, збільшувалася у 2022-2023 рр. у середньому на 12% на рік - проти приблизно 5% у 2020-2021 рр., коли в більшості економік діяли заходи державної підтримки. У період пандемії, всупереч заморожуванню діяльності цілих секторів економіки, кількість банкрутств була нижчою за рівень 2018-2019 рр.

Експерти Dun&Bradstreet, глобальна база даних якої охоплює майже 600 млн компаній, вказують на ризик подальшого зростання кількості банкрутств цього року через геополітичні ризики, дорогі кредити, інфляційний тиск, зростання витрат.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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