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АНАЛІТИКА

Молдова стала першою країною, з якою ЄС підписав безпекову угоду

 

Євросоюз і Молдова підписали угоду про безпекове партнерство, яку називають першим подібним документом для ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

Боррель зазначив, що угода з Молдовою є першою подібною для ЄС. Від імені Молдови документ підписав прем'єр-міністр Дорін Речан, з боку Євросоюзу - високий представник із закордонних справ і політики безпеки.

"Молдова - перша країна, яка підписала з ЄС угоду про партнерство у сфері оборони і безпеки. Це партнерство підсилить стійкість країни і дозволить разом реагувати на спільні для нас безпекові виклики, робити наші дії більш ефективними та починати співпрацю у нових сферах", - зазначив Боррель.

Підписання угоди анонсували минулого тижня.

Нагадаємо, ЄС поруч з країнами-членами готує безпекову угоду з Україною у продовження вільнюської декларації G7.

Німецька газета Welt am Sonntag, яка першою повідомила про проєкт угоди між Україною та Євросоюзом, стверджувала, що домовленість планують фіналізувати до кінця червня.
Ключові теги: Молдова, ЄС
 

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