Фінансові новини
- |
- 22.05.24
- |
- 01:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Молдова стала першою країною, з якою ЄС підписав безпекову угоду
15:58 21.05.2024 |
Євросоюз і Молдова підписали угоду про безпекове партнерство, яку називають першим подібним документом для ЄС.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.
Боррель зазначив, що угода з Молдовою є першою подібною для ЄС. Від імені Молдови документ підписав прем'єр-міністр Дорін Речан, з боку Євросоюзу - високий представник із закордонних справ і політики безпеки.
"Молдова - перша країна, яка підписала з ЄС угоду про партнерство у сфері оборони і безпеки. Це партнерство підсилить стійкість країни і дозволить разом реагувати на спільні для нас безпекові виклики, робити наші дії більш ефективними та починати співпрацю у нових сферах", - зазначив Боррель.
Підписання угоди анонсували минулого тижня.
Нагадаємо, ЄС поруч з країнами-членами готує безпекову угоду з Україною у продовження вільнюської декларації G7.
Німецька газета Welt am Sonntag, яка першою повідомила про проєкт угоди між Україною та Євросоюзом, стверджувала, що домовленість планують фіналізувати до кінця червня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Генштабі підтвердили знищення в Криму російського ракетного корабля «Циклон»
|Рада ЄС схвалила конфіскацію прибутків від активів РФ на користь України
|Народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Гривко відкликає свій законопроєкт про демографічні податки
|Кабмін дозволив представникам ТЦК вручати повістки цілодобово
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Група конгресменів закликала Пентагон дозволити Україні атакувати військові цілі у Росії
|Українці в Польщі за два роки зареєстрували понад 48 тисяч ФОПів
|За рахунок арештованих активів РФ Україна могла б отримати кредитів на $50 мільярдів - Мінфін США
|Голова МЗС Франції закликав не прирівнювати Ізраїль до ХАМАС на тлі можливого ордера МКС
|Кількість банкрутств зросла у 2023 р. у більшості країн, тренд може продовжитися - D&B
|Головуюча в ЄС Бельгія підтвердила наміри почати переговори про вступ України в червні
Бізнес
|Renault і Volkswagen не змогли домовитися про спільне виробництво електрокарів
|Рада Європи ухвалила першу конвенцію щодо штучного інтелекту
|Intel представила програму Thunderbolt Share, що дозволяє об’єднувати два ПК в один
|TikTok запускає довгі відео, компанія збирається відібрати у Youtube лідерство
|Google Play Protect використовуватиме штучний інтелект для попередження користувачів про неправильну поведінку застосунків
|Незабаром Android зможе визначити, чи був ваш телефон вкрадений
|Kia EV6 отримав рестайлінг ззовні та всередині